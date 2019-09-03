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03.09.2019 10:07
Рубрика: Общество

Вступил в силу обновленный перечень профессий для колледжей

Текст: Мария Агранович
Более 100 профессий исчезнут из системы подготовки в среднем профобразовании. Что это за профессии? Их в интервью "РГ" лично озвучила министр просвещения Ольга Васильева: "изготовитель эмалированной посуды", "сушильщик в бумажном производстве", "ткач", "вышивальщица", "сборщик изделий электронной техники". Что на смену? "Мехатроника и мобильная робототехника", "Графический дизайн", "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства"…
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Как трансформируются профессии, создается профстандарт и разрабатываются квалификации, "Российской газете" рассказал гендиректор Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Александр Лейбович.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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- Александр Наумович, как готовятся изменения в профессиональных стандартах?

Александр Лейбович: Стандарт - это некий "пакет" требований, по которым есть консенсус среди всех основных игроков в данной отрасли.

В принципе, разные прогрессивные идеи, как улучшить тот или иной стандарт, появляются часто. Но если, например, говорить о технических стандартах, то у мировых технологических компаний хватает ума не менять их каждый месяц, потому что тогда вместо прогресса мы получим хаос. Написать стандарт или сделать "апгрейд" можно и за неделю - дело нехитрое. Но занести ногу и сделать полноценный шаг - разные вещи.

Необходимо тщательно прорабатывать систему стандартов, а дальше обеспечивать быстрое внедрение и получение системного результата. И дальше накапливать новые данные для нового поколения стандартов.

- Что должно входить в стандарт?

Александр Лейбович: Профессиональный стандарт - ключевое содержание деятельности, пакет компетенций, необходимый специалисту в конкретной отрасли. Конечно, оборудование, технологии неизбежно будут меняться, но далеко не всегда они требуют изменения самого профстандарта. Для этого есть очень оперативные инструменты, например, цифровые учебные материалы, которые могут меняться так часто, как необходимо.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Сколько времени уходит на разработку и внедрение стандарта?

Александр Лейбович: По-разному, но дело это не быстрое. Например, в весьма качественной и авторитетной системе подготовки кадров ФРГ около года уходит только на согласование всех пунктов, а не на сам стандарт. Кстати, от этого германская система хуже не стала - об этом говорят экономические результаты страны.

Если мы принимаем профстандарт, - а это значит, что с ним согласны ключевые работодатели, - то, по идее, он должен заработать уже на следующий день. Если вы обучаете студентов колледжа (1-2 года), вам нужны не месяцы, а недели, чтобы скорректировать часть программы в соответствии с новым стандартом и ввести ее либо в текущем году, либо, самое позднее, со следующего учебного года. Для вуза изменения, как правило, затрагивают старшие курсы. У вас краткосрочные курсы? Значит, изменения могут быть еще более оперативными.

Национальное агентство уже не первый год ставит вопрос о том, что изменения должны оперативно и без лишних посредников отрабатываться системой подготовки кадров. Появился новый стандарт - его тут же надо вводить в колледже. Но пока этому мешает "забрало" из разных нормативно-правовых актов. Более того, считается, что требования профстандарта нужно "разжевывать", преподавателей и мастеров многократно переподготовить…

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Но все должно быть гораздо проще. Ведь колледжи и вузы - полноценные участники рынка! Они должны бесплатно, по групповой или индивидуальной подписке, получать все обновления профстандартов. И далее оперативно вносить изменения в свои программы.

- Преподаватели смогут быстро сориентироваться и включиться в работу?

Александр Лейбович: Большинство из них - образованные люди со специальной подготовкой. Они вполне способны самостоятельно подготовиться к работе. Но при необходимости каждый педагог, конечно, должен иметь возможность обратиться за поддержкой к ведущим предприятиям, методическим центрам. Пройти стажировку, если это необходимо. Кстати, в базовом центре подготовки кадров нашего агентства есть целый пакет лучших практик взаимодействия колледжей и предприятий. Разработаны и внедрены сетевые программы повышения квалификации преподавателей и мастеров. Спрос на эти программы очень высокий.

Общество Образование Реформа образования
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