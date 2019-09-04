22 года мир живет без своей любимой Дианы

Врагу бы своему не посоветовал мчаться ночью вдоль Сены по подземному туннелю под мостом Альма. Он и днем-то не по-парижски темный и узковатый. А уж когда рвущиеся навстречу тебе машины включают фары, чувство, будто тебя специально ослепляют. Аварии здесь не редкость. Но почему именно эта, случившаяся 31 августа 1997 года с принцессой Дианой, закончилась трагической смертью?

Диана много времени тратила на поездки в далекие страны, не боясь близко общаться с покалеченными и обездоленными. Фото: Reuters.

20-летняя красавица Диана Фрэнсис Спенсер вышла замуж за наследника престола принца Чарльза в исключительно непростой для правящей королевской династии момент. В те годы в разных слоях пусть и консервативного британского общества звучал вопрос: а зачем вообще нам нужна королева? Начинавшееся брожение умов не перешло в кипящее бурление во многом именно благодаря Диане. Было в этой светловолосой красивой женщине нечто такое, что привлекало, заставляло признать: пусть и принцесса, но такая близкая, народная. Значит, есть и среди наследников престола вполне достойные персонажи, которые, рано или поздно воцарясь в Букингемском дворце чуть ли не вечной королевы Елизаветы, все же изменят жизнь к лучшему.

А когда какой-то мальчуган чем-то особо растрогал Диану, по щеке ее сбежала слеза. Такого не сыграешь

Диана не напрягалась, играя роль всенародной благодетельницы. Она и была ею - искренней, относительно доступной. В конце 1993 года своими глазами наблюдал из любопытствующей толпы, как принцесса Уэльская общалась с малышами из детского дома. Ни наигрыша, ни фальши, общение сердечное и заинтересованное. А когда какой-то мальчуган чем-то особо растрогал Диану, по щеке ее сбежала слеза. Такого не сыграешь.

А сколько помогала она тем, кто пострадал в непрекращающихся войнах от мин! Какие огромные деньги собирали ее благотворительные фонды на их лечение, протезы, как много времени тратила она на поездки в далекие страны, не стесняясь и не боясь напрямую близко общаться с покалеченными-обездоленными.

Ее признали своей, и часть завоеванной любви перешла и на суровый монарший род Виндзоров, несколько погрязший в собственной мнимой непогрешимости. Порой урожденную Диану Френсис Спенсер почему-то называют "простой девушкой". Какая уж простая, если, по рассказам британских исследователей, упоминания о ее роде появились за четыре с лишним века до восшествия на престол правящих ныне Виндзоров.

Позволю заметить, что во второй половине ХХ века немало значили фото- и телегеничность главных действующих лиц современности. Бог дал Диане и то и другое. В жизни она была не столь божественна, как на экране.

Еще один очень важный миф, который прочно засел в наши сострадающие души. Брак Дианы на удался, ибо принц Чарльз напропалую изменял ей с Камиллой Паркер Боул, женой, как и полагается, одного из своих лучших друзей. И если уж вникать, кто был первым нарушившим семейный обет, то первенство принадлежит принцу, проведшему последнюю ночь перед свадьбой в обществе старой и верной любовницы.

Брак рассыпался, двое детей воспитывались матерью. Чарльз не отказывался от привычки, именуемой дурной, работать на два фронта. Но и Диана была совсем не безгрешна. В ответ на неверность мужа она могла одарить вниманием и охранника, и тренера, да и других лиц из собственного близкого окружения.

Развод назревал. И назрел. За ним пошли воспоминания совсем не благородных рыцарей, пользовавшихся расположением Дианы. Им за это хорошо платили хозяева "желтых" газет и солидных издательств.

Скандал, удаление Дианы из списков королевского дома, роман с сыном миллиардера Доди Аль-Файедом, выставлявшийся чуть ли не напоказ. Вряд ли вполне вероятное замужество принцессы Уэльской и богатого араба могло понравиться в высшем свете. Потом последовал поздний и неожиданный отъезд Дианы и Доди из парижского отеля, одного из лучших в мире, метание по ночному Парижу в безнадежных попытках оторваться от прилепившихся к машине папарацци - существ, позорящих профессию журналистов.

И заезд в подземный туннель Альма, где ослепленный фарами водитель Анри Поль на дикой скорости, в два раза превышавшей в этом гиблом месте разрешенную, врезался в столб.

Многие полагали: это было политическое, заранее спланированное убийство. Я же вижу в гибели народной принцессы отвратительную цепь сросшихся друг с другом мерзких случайностей. Шофер Анри Поль погнал авто не туда. Диана и Доди, устроившиеся на заднем, пусть и более безопасном сиденье, не пристегнулись, в то время как охранник, усевшийся рядом с шофером, пристегнул ремень и вопреки логике выжил. Папарацци тоже было, как всегда, плевать на безопасность людей, которых они преследовали. Диана, не Диана, важен был убогий снимок - за него бы отвалили хороший кусок в любой "желтухе".

Меня, долгие годы прожившего в Париже и отлично знающего эффективность местной "скорой помощи", поразили врачи: поздно приехали, долго принимали решения, неумело вынимая Диану из машины. И уж совсем непонятно, почему (может, растерявшись) погнали "скорую" с истекавшей кровью пострадавшей не в ближайший великолепный госпиталь. Пересекли мост и почему-то выбрали пристанищем для тяжелораненой скромную больницу для небогатых. Не спасли, привезли слишком поздно. А еще немного - и смогли бы.

Так ушла народная принцесса. Вам не кажется, что это закономерность: причин много, а лучшие почти всегда уходят от нас раньше?