Apple намерена ударить по Huawei бюджетным iPhone

Как сообщает Nikkei, Apple намерена представить новый смартфон бюджетного сегмента, который должен стать преемником iPhone SE, весной 2020 года.

Напомним, последний был выпущен в 2016 году по цене 399 долларов и имел коммерческий успех - за три года было продано более 40 миллионов штук.

Аналитики издания связывают подобное решение компании из Купертино с общим падением уровня продаж iPhone - летом этого года Apple утратила звание производителя смартфонов № 2, уступив место китайской Huawei.

Доступный iPhone сможет побороться в достаточно сложном для конкуренции среднем ценовом диапазоне и, в случае успеха, увеличить долю Apple на мобильном рынке, ну или, по крайней мере, не растерять поклонников марки, не готовых платить за гаджет больше 1000 долларов.

Предполагается, что по техническим характеристикам бюджетник будет соответствовать одной из моделей, которые будут показаны на презентации 10 сентября. Корпус же будет использован аналогичный iPhone 8, но с более дешевой 4,7-дюймовой ЖК-матрицей.

Стоит отметить, что в Apple пока никак не прокомментировали данную информацию.