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04.09.2019 10:16
Рубрика: Легковые авто

Автомобили Tesla стали тюрьмой для своих владельцев

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

В первый понедельник сентября в Соединённых Штатах отмечается День труда, который для некоторых владельцев Tesla обернулся настоящим кошмаром. Они винят во всём производителя, который отвечает: читайте, господа и дамы, инструкцию - там всё написано.

В приложении Tesla для смартфонов и планшетов есть функция Phone Key, которая позволяет превратить гаджет в ключ от автомобиля. И многие американцы очень легкомысленно относятся к таким технологиям, забывая про меры безопасности.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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В понедельник, 2 сентября, в 16 часов по тихоокеанскому времени мобильное приложение перестало функционировать, сделав заложниками технологий владельцев Tesla: кто-то остался запертым в автомобиле на несколько часов, кто-то не смог уехать на работу, а кто-то застрял на станциях быстрой зарядки.

В Tesla говорят, что работоспособность приложения была восстановлена вскоре после появления первых обращений о сбоях. И виноватой компания себя не считает, напоминая о том, что в инструкции написано о необходимости иметь при себе физический брелок или ключ-карту на случай непредвиденных ситуаций (основная из которых - разрядка аккумулятора телефона).

Но при этом Tesla рекомендует использовать Phone Key в качестве основного способа доступа в автомобиль и для его запуска.

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#Tesla