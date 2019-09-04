Базаревич: У нас такая команда, что ей надо выкладываться на 110 процентов

Сразу после игры его поймали в микст-зоне.

- Вы играли на равных…

- Мы не играли на равных с Аргентиной, - перебил журналиста Сергей Валерианович. - Мы расстроены. Мы имели два броска, чтобы сравнять счет. Несмотря на ужасную вторую четверть. Нам сложно выиграть, если многие игроки не попадают в игру.

Свою мысль Базаревич закончил уже на пресс-конференции, изъясняясь на английском языке.

- Поздравляем сборную Аргентины. Мы не смогли контролировать то, что должны. Некоторые наши игроки не вошли в игру. Они могли бы быть лучше. И тем не менее, мы показали характер, были в одном броске, чтобы сравнять счет. Это хороший знак. Сборной России уже сделали предупреждение за разговоры о судействе, поэтому я не буду о нем говорить. Но у нас 28 фолов, а у них - 17. Мы сделали 11 штрафных бросков, они - 36. Это тоже стало фактором.

Наконец, еще на несколько вопросов наставнику сборной пришлось отвечать в кругу российских журналистов.

Что сегодня произошло с Сопиным?

Сергей Базаревич: Он играл в баскетбол. Он и должен это делать, если является членом сборной команды.

Вы говорили, что надеетесь расти по ходу турнира. Был этот рост на групповом этапе или нет?

Сергей Базаревич: Трудно сказать после такой игры, прибавляли или нет. Не думаю, что выглядело это все красиво. Нам пришлось играть так, чтобы что-то сотворить. И найти какие-то слабые стороны у соперника, свои преимущества. Нам надо было что-то придумывать. Не могу сказать, выросли мы или нет.

Что скажете о соперниках по второму раунду. Там у нас Польша и Венесуэла…

Сергей Базаревич: Уверен, у них нормальные команды, если они обыграли китайцев в Китае.

Какой урок сегодня можно извлечь?

Сергей Базаревич: Мы, конечно, должны сделать выводы. Многие игроки не попали в игру. Кого-то обокрали, кто-то не забил. Не хотелось бы такие уроки получать, но надеюсь, мы поймем, что мы должны делать лучше. Игроки и мы, в том числе. Надо постараться посмотреть в будущее с оптимизмом. Хотя сейчас я честно говоря очень расстроен. Все пошло не так, как мы планировали.

Сегодня Андрей Кириленко много хвалил Зубкова. Согласны с ним?

Сергей Базаревич: Андрей - опытный игрок. Был у меня в "Локомотиве-Кубани". У нас всегда должен кто-то найтись. Сегодня нашелся Сопин. Теперь ждем того же от других. Не то что бы геройства. Нормальной игры. Мы такая команда, которая должна выкладываться на 110 процентов. Мы можем говорить, что у нас тоже опытные игроки. Но когда у нас недостаток опыта на одной очень важной позиции... От Миши Кулагина тоже ведь нельзя требовать, он пропустил больше половины сезона.