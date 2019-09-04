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04.09.2019 11:08
Рубрика: Страхование

ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

Фото: iStock
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Предполагается, что срок страхования договора каско должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО. В случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил объединить ОСАГО и каско. Проект, подготовленный Банком России, уже согласован с Минфином.