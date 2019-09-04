ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

Предполагается, что срок страхования договора каско должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО. В случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил объединить ОСАГО и каско. Проект, подготовленный Банком России, уже согласован с Минфином.