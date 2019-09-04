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04.09.2019 20:21
Рубрика: В мире

Депутаты Британии приступают ко второму чтению закона об отсрочке Brexit

Текст: Екатерина Забродина

СМИ сегодня в течение всего дня пристально следят за заседанием нижней палаты британского парламента, где кипят политические страсти. В Палате общин в очередной раз решается судьба Brexit, намеченного на 31 октября этого года. Ему снова грозит отсрочка - на этот раз до 31 января 2021 года. Такая инициатива вынесена сегодня на голосование. Как сообщает The Guardian, она только что была успешно принята в первом чтении, депутаты переходят ко второму.

Фото: Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS
Премьер Джонсон лишился большинства в парламенте Великобритании

Издание информирует, что в пользу внесения поправок высказались 329 депутатов, против - 300. Если документ будет принят, его должна будет рассмотреть палата лордов.

Между тем противодействовать переносу даты Brexit во что бы то ни стало намерен британский премьер Борис Джонсон, выступавший сегодня в парламенте. Он настаивает, что до конца октября Соединенное королевство должно выйти из состава ЕС вне зависимости от того, удастся ли добиться заключения "сделки" с Брюсселем или нет.

Собственно, проект соглашения об условиях Brexit, который сторонам удалось согласовать после долгих и трудных переговоров, трижды отклоняли сами же британские депутаты. Это фиаско и стало причиной отставки предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Но 77-й премьер Ее величества сдаваться не собирается. Он уже предупредил коллег, что в случае принятия законопроекта будет добиваться проведения внеочередных парламентских выборов уже 15 октября.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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