Депутаты Британии приступают ко второму чтению закона об отсрочке Brexit

СМИ сегодня в течение всего дня пристально следят за заседанием нижней палаты британского парламента, где кипят политические страсти. В Палате общин в очередной раз решается судьба Brexit, намеченного на 31 октября этого года. Ему снова грозит отсрочка - на этот раз до 31 января 2021 года. Такая инициатива вынесена сегодня на голосование. Как сообщает The Guardian, она только что была успешно принята в первом чтении, депутаты переходят ко второму.

Издание информирует, что в пользу внесения поправок высказались 329 депутатов, против - 300. Если документ будет принят, его должна будет рассмотреть палата лордов.

Между тем противодействовать переносу даты Brexit во что бы то ни стало намерен британский премьер Борис Джонсон, выступавший сегодня в парламенте. Он настаивает, что до конца октября Соединенное королевство должно выйти из состава ЕС вне зависимости от того, удастся ли добиться заключения "сделки" с Брюсселем или нет.

Собственно, проект соглашения об условиях Brexit, который сторонам удалось согласовать после долгих и трудных переговоров, трижды отклоняли сами же британские депутаты. Это фиаско и стало причиной отставки предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Но 77-й премьер Ее величества сдаваться не собирается. Он уже предупредил коллег, что в случае принятия законопроекта будет добиваться проведения внеочередных парламентских выборов уже 15 октября.