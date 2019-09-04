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04.09.2019 07:12
Рубрика: Спорт

Димитров стал соперником Медведева в полуфинале US Open

Текст: Максим Домчев

Болгарин Грегор Димитров стал соперником россиянина Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису.

В четвертьфинале болгарский теннисист Грегор Димитров встречался с бывшей первой ракеткой мира Роджером Федерером. Победитель этого матча выходил на россиянина Даниила Медведева, который ранее одолел другого представителя Швейцарии Станисласа Вавринку в четырех партиях и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема.

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Первый сет остался за 39-летним Федерером - 6:3. Во втором сильнее оказался уже Димитров - 6:4. Швейцарец вышел вперед, после третьей партии, выигранной 6:3. Но Димитров не сдался и снова счет сравнял - 6:4.

Все решилось в пятом сете, на который у Федерера уже не хватило сил. Димитров быстро повел в счете 4:0 и преимущества уже не упустил - 6:2.

Поединок продолжался 3 часа 12 минут.

Спорт Теннис US Open 2019
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