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Экономия 4600 рублей. В PlayStation store хиты отдают с крупными скидками

Текст:   Богдан Бобров
04.09.2019,  
17:36
Фото: PlayStation/Facebook Фото: PlayStation/Facebook
Фото: PlayStation/Facebook

В фирменном онлайн-магазине PlayStation store стартовала новая акция - на игры от издателя Electronic Arts действуют большие скидки, доходящие почти до 80%.

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Как обычно, максимальную выгоду получится извлечь, если покупать игры в сборниках.

Например, "Battlefield - Юбилейный набор" сейчас со скидкой можно забрать на 4600 рублей дешевле обычного ценника, всего за 1199. При этом в комплект входят премиальные издания трех сетевых шутеров знаменитой серии - Battlefield 1, Battlefield 4 и Battlefield Hardline.

Для любителей гоночных игр есть аналогичное предложение по такому же прайсу - "Need for Speed: Уникальный набор", состоящий из Need for Speed Rivals, Need for Speed и Need for Speed Payback, также включающих в себя все DLC.

А для тех, кто не хочет сильно тратиться, Sony подготовила еще одну распродажу - "Игры до 360 рублей".

Ограниченное предложение будет действовать до 19 сентября.

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