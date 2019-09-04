Euro NCAP показал краш-тесты семи новинок на видео

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP проверил на прочность 7 новинок, недавно появившихся на рынке. Сразу небольшой спойлер: все модели выпустились отличниками, что не может не радовать - автомобили становятся безопаснее год от года.

Новый хэтчбек Audi A1 получил 5 звёзд - максимальный рейтинг по методике Euro NCAP. Результаты следующие: защита водителя и взрослого пассажира - 95%, защита пассажира-ребёнка - 85%, защита пешеходов - 73%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 80%. Смотрим, как Euro NCAP разбила Audi A1.

Ещё один хэтчбек, которому досталось в серии краш-тестов, - Ford Focus. Напомним, модель попрощалась весной этого года с нашей страной. Показатели почти такие же, как у Audi A1: защита водителя и взрослого пассажира - 96%, защита пассажира-ребёнка - 87%, защита пешеходов - 72%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 75%. С радостью делимся видео с краш-тестом нового Focus.

Дальше - немецкая парочка BMW Z4 и Mercedes-Benz CLA. По итогам испытаний кабриолета BMW стало понятно, что силовая структура кузова продумана до мелочей, а дизайн передка максимально безопасен для пешеходов: защита водителя и взрослого пассажира - 97%, защита пассажира-ребёнка - 87%, защита пешеходов - 91%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 76%.

Новый CLA от Mercedes тоже оказался крепким орешком: защита водителя и взрослого пассажира - 96%, защита пассажира-ребёнка - 91%, защита пешеходов - 91%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 75%.

В этой серии краш-тестов приняла участие ещё одна модель Mercedes-Benz - электрический кроссовер EQC. Серия сокрушительных ударов не сломила новинку и специалисты выставили следующие оценки: защита водителя и взрослого пассажира - 96%, защита пассажира-ребёнка - 90%, защита пешеходов - 75%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 75%.

Skoda Kamiq также прошла испытания на твёрдую пятёрку: защита водителя и взрослого пассажира - 96%, защита пассажира-ребёнка - 85%, защита пешеходов - 80%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 76%.

Не сплоховал и новый SsangYong Korando, но на фоне других участников серии краш-тестов он показал слабые результаты: защита водителя и взрослого пассажира - 88%, защита пассажира-ребёнка - 85%, защита пешеходов - 68%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 74%.

"Может показаться, что достичь рейтинга в 5 звёзд очень просто, но это иллюзия: от серии к серии программа испытаний меняется, ужесточается с учётом появления новых технологий и разработок. В следующем году мы снова проведём модернизацию системы проведения краш-тестов и не сомневаемся, что автопроизводители будут готовы показать высокие результаты", - заявил Михил ван Ратинген, генеральный секретарь Euro NCAP.