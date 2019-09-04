Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Продажи Lada Granta выросли почти на 60% 13:02
В России стартовали продажи наследника "Садко" 12:00
Новый Hyundai Solaris показал свой оскал до премьеры 11:43
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско 11:08
04.09.2019 14:22
Рубрика: Легковые авто

Euro NCAP показал краш-тесты семи новинок на видео

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Euro NCAP. Фото: Пресс-служба Euro NCAP.
Фото: Пресс-служба Euro NCAP.

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP проверил на прочность 7 новинок, недавно появившихся на рынке. Сразу небольшой спойлер: все модели выпустились отличниками, что не может не радовать - автомобили становятся безопаснее год от года.

Новый хэтчбек Audi A1 получил 5 звёзд - максимальный рейтинг по методике Euro NCAP. Результаты следующие: защита водителя и взрослого пассажира - 95%, защита пассажира-ребёнка - 85%, защита пешеходов - 73%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 80%. Смотрим, как Euro NCAP разбила Audi A1.

Ещё один хэтчбек, которому досталось в серии краш-тестов, - Ford Focus. Напомним, модель попрощалась весной этого года с нашей страной. Показатели почти такие же, как у Audi A1: защита водителя и взрослого пассажира - 96%, защита пассажира-ребёнка - 87%, защита пешеходов - 72%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 75%. С радостью делимся видео с краш-тестом нового Focus.

Дальше - немецкая парочка BMW Z4 и Mercedes-Benz CLA. По итогам испытаний кабриолета BMW стало понятно, что силовая структура кузова продумана до мелочей, а дизайн передка максимально безопасен для пешеходов: защита водителя и взрослого пассажира - 97%, защита пассажира-ребёнка - 87%, защита пешеходов - 91%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 76%.

Новый CLA от Mercedes тоже оказался крепким орешком: защита водителя и взрослого пассажира - 96%, защита пассажира-ребёнка - 91%, защита пешеходов - 91%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 75%.

В этой серии краш-тестов приняла участие ещё одна модель Mercedes-Benz - электрический кроссовер EQC. Серия сокрушительных ударов не сломила новинку и специалисты выставили следующие оценки: защита водителя и взрослого пассажира - 96%, защита пассажира-ребёнка - 90%, защита пешеходов - 75%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 75%.

Skoda Kamiq также прошла испытания на твёрдую пятёрку: защита водителя и взрослого пассажира - 96%, защита пассажира-ребёнка - 85%, защита пешеходов - 80%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 76%.

Не сплоховал и новый SsangYong Korando, но на фоне других участников серии краш-тестов он показал слабые результаты: защита водителя и взрослого пассажира - 88%, защита пассажира-ребёнка - 85%, защита пешеходов - 68%, оснащённость и работа ассистентов безопасности - 74%.

"Может показаться, что достичь рейтинга в 5 звёзд очень просто, но это иллюзия: от серии к серии программа испытаний меняется, ужесточается с учётом появления новых технологий и разработок. В следующем году мы снова проведём модернизацию системы проведения краш-тестов и не сомневаемся, что автопроизводители будут готовы показать высокие результаты", - заявил Михил ван Ратинген, генеральный секретарь Euro NCAP.

Новый Hyundai Solaris показал свой оскал до премьеры
Автомобили Tesla стали тюрьмой для своих владельцев
#Skoda #Ford #BMW #Mercedes-Benz