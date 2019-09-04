Geely привезла в Россию еще одну новинку

Автомобиль Geely GS вышел на российский рынок. Типичный хэтчбек гольф-класса (длиной 4 440 мм) получил пластиковый обвес и 19-сантиметровый клиренс. В компании этот набор посчитали достаточным, чтобы называть машину кроссовером.

Возможно, возведение GS в статус SUV несколько оправдывает его цену. Новинка получилась относительно дорогой - от 1 299 990 рублей. Kia Rio X-Line, например, в топе стоит 1 139 900, а Renault Sandero Stepway - 891 990 рублей. Очевидно, что в Geely видят конкурентами GS совсем другие модели.

Оснащается новинка бензиновым рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,8 л, которые выдает 133 л.с. и 170 Нм. В паре с ним работает либо 6-ступенчатая "механика", либо преселективный "робот" 6DCT с двумя сухими сцеплениями производства Getrag.

В "базе" у машины будет климат-система, подогрев всех сидений, датчики парковки, бесключевой доступ и ряд систем безопасности.

В версии Comfort за 1 399 990 рублей помимо "робота" появятся электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания автомобиля и круиз-контроль. А в Luxury - за 1 499 990 рублей - панорамная крыша, колеса большего диаметра, электроприводы сиденья водителя и складывания наружных зеркал, мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином и камерой заднего вида.

Напомним, основную кассу компании в России делает кроссовер Geely Atlas. На сегодня это самый популярный китайский автомобиль в России. За первую половину 2019 года он разошелся тиражом около 3,3 тысячи экземпляров. В то же время поклонники бренда с интересом ожидают появления в России кроссовера Coolray (SX11) и купеобразного FY11. Скорее всего это произойдет уже в следующем году.