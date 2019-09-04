Лукашенко обсудил с секретарем СБ вопросы безопасности

Беларусь не видит особых оснований для внешних угроз, полагает лидер государства, признавая при этом, что страна "живет в конкретных условиях безопасности". Однако, в этой связи Александр Лукашенко на встрече, которая состоялась у него 4 сентября с секретарем Совета безопасности РБ Станиславом Засем, затронул вопросы, которые касаются работы правоохранительных органов, особенно КГБ и Министерства обороны, а также рассмотрел итоги недавних международных встреч, передает пресс-служба президента.

"Тема безопасности сейчас в центре внимания. Благодаря этой теме и Минск попал в топ новостей по вопросам безопасности в связи с конференцией, которую проводит ООН", - сказал глава государства. Что касается внешних угроз, то, по его мнению, он достаточно хорошо владеет ситуацией. "Но, если вы их видите, скажете мне об этом", - добавил он, обращаясь к собеседнику.

Кроме того, президент попросил Зася высказать свою позицию по итогам ряда международных встреч, в том числе прошедшего визита в белорусскую столицу в прошлом месяце советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и последующих переговоров в Варшаве.

Как уже сообщали местные источники, Лукашенко высказал обеспокоенность тем фактом, что некоторые ядерные державы особо близким странам где-то технологии эти подбрасывают, а против неугодных воюют. Потихоньку ядерное оружие расползается, но это будут семечки по сравнению с тем, что может быть.

"Лекарство, продукты питания, биологическое оружие при том высочайших технологий, высочайших видов и типов, что проконтролировать будет практически невозможно", - пояснил свою мысль глава государства. А террористы "быстро воспользуются этими новейшими технологиями для того, чтобы бороться по всем фронтам против нормальных людей. Вот это не будет поддаваться контролю, как ядерное оружие", - убежден президент РБ, отметив, что ядерное оружие - это цветочки, а вот ягодки могут подкинуть через современные технологии. "Вот оно фактически на подходе, это страшное оружие, вне контроля человечества", - высказал озабоченность Лукашенко.

Еще одна тема, которая была затронута на встрече с руководителем СБ, - это совместная работа, которую проводит Минск в союзе с Москвой. "Вы в последнее время имели немало контактов не только с руководителями соответствующих структур ЕАЭС, СНГ, но и общались с секретарем Совета безопасности России", - сказал президент, уточнив, что в ближайшее время Николай Патрушев приедет в Беларусь.

Станислав Зась проинформировал главу государства, что после республиканского совещания по вопросам качества работы правоохранительных органов основные установки и требования, которые там прозвучали, были доведены до исполнителей по всей вертикали власти в устной и письменной формах.

"Пошли подвижки и корректировки в деятельности всех правоохранительных органов. Те посылы, которые мы услышали на совещании, ориентировки, замечания, были доведены по всей вертикали, каждому министерству", - заверил президента госсекретарь Совета безопасности.