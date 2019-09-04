Лукашенко поблагодарил организатора минской конференции ООН по антитеррору

Уровень международной конференции по борьбе с терроризмом под эгидой ООН придают звучание и значимость этому мероприятию, не только улучшают имидж, но и повышают вес самой страны, подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем генерального секретаря - главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым.

Президент выразил благодарность своему гостю, имеющему, кстати, корни в Беларуси, за организацию международного форума на высоком уровне, который, по его словам, уже получил широкий резонанс и позитивные отклики, сообщается на официальном сайте главы государства.

В Минске, как уже информировал "СОЮЗ", 3-4 сентября проходит международная конференция высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", которая организована МИД РБ совместно с контртеррористическим управлением ООН.

Белорусская столица, заверил представителя всемирной организации Лукашенко, и в дальнейшем будет стремиться вносить достойный вклад в противодействие терроризму. "Вы координируйте, направляйте деятельность наших органов власти. Это будет во благо нашим взаимоотношениям, Беларуси и ООН и вообще - хороший вклад в борьбу с терроризмом во всем мире", - убежден президент, до этого выступивший перед участниками представительной двухдневной конференции.

Речь белорусского руководителя, подчеркнул, в свою очередь, Воронков, стала очень сильным сигналом к сплочению международного сообщества. "Я очень вам благодарен за вчерашнее выступление. Это был очень сильный сигнал международному сообществу сплотиться в борьбе с терроризмом, который остается одной из основных мировых проблем. Чтобы его победить, надо действовать комплексно", - заявил Воронков, обращаясь к главе государства.

Борьба с терроризмом, констатировал он, является приоритетом для всех государств, поскольку это реальная угроза человечеству. "И то, что Минск активно работает на данном направлении, это очень важно и говорит о том, что Беларусь продолжает играть роль одного из лидеров организации", - заявил заместитель генерального секретаря ООН по итогам встречи с Лукашенко.

Политические обозреватели напоминают, что Минск является участником основных многосторонних договоров по борьбе с международным терроризмом, разработанных под эгидой ООН. В числе 70 государств в сентябре минувшего года на 73-й сессии генеральной ассамблеи республика подписала кодекс поведения, ставящий целью достижение мира, свободного от терроризма. А в октябре прошлого года в столице РБ прошла совместная с ОБСЕ международная конференция высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху".