Мединский назвал убожеством ситуацию, когда взрослые читают комиксы

"Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, это не еда. Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством" - передает РИА Новости заявление Мединского.

Данное мнение министр изложил в ответе на вопрос о преподавании истории в формате комикса.

Напомним, ММКВЯ была впервые организована в 1977 году. Цель ярмарки - познакомить как граждан РФ так и гостей с литературой разных стран мира. В этом году посетители смогут приобрести книги и прослушать лекции с 4 по 8 сентября.