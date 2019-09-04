Минск: На парламентских выборах в миссию от СНГ войдут 400 наблюдателей

Представители всех стран Содружества войдут в миссию СНГ на выборах депутатов нижней палаты Национального собрания седьмого созыва, которые намечены в Беларуси на 17 ноября. "Планируем, что в ходе выборов их будет около 400 - долгосрочных и краткосрочных наблюдателей", - пояснил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, которому председатель ЦИК Лидия Ермошина вручила сегодня удостоверение международного наблюдателя №1, информирует БЕЛТА.

Штаб миссии, в состав которого вошли 12 человек, уточнил Лебедев, уже сформирован и приступил к работе. Члены штаба, котором руководит первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский, присутствовали при формировании 37 окружных избирательных комиссий в столичном регионе.

Ожидается, что на выборах будут работать около 50 долгосрочных наблюдателей. Это аккредитованные в стране дипломаты из государств Содружества, представители Исполкома и союзные парламентарии. Кроме того, в состав миссии войдут представители МПА СНГ и члены центральных избирательных комиссий.

Характеризуя состав миссии, Лебедев назвал ее достойной. "Это люди опытные, зрелые, представители важных структур стран Содружества", - подчеркнул он. По словам председателя Исполкома, задача наблюдателей заключается в том, чтобы "выявив какие-то недостатки, недоработки, помочь как можно быстрее их устранить, способствовать открытости, демократичности избирательного процесса".

Кстати, руководитель Центризбиркома Лидия Ермошина дала понять, что избирательная кампания в республике проходит в спокойном штатном режиме, а все мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом.

В понедельник, 2 сентября, в частности, завершилось формирование окружных и территориальных избирательных комиссий - 110 и 7 соответственно. В них вошло сбалансированное количество представителей партий и общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, которые выдвигались путем подачи заявлений.

Общественные объединения и политические партии составляют более 72 процента представителей, вошедших в избиркомы, заявила она, добавив, что формирование избирательных комиссий прошло открыто и демократично. Уже в ближайшее воскресенье, 8 сентября, начнется выдвижение кандидатов в депутаты, которое продлится месяц, сообщила председатель ЦИК.