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04.09.2019 12:03
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Объявлена деловая программа крупнейшей образовательной конференции по интеллектуальной собственности в "Сколково" IP Академии

С 18 по 20 сентября в "Сколково" представители профильных государственных ведомств, юридического сообщества, ключевые игроки российского и международного рынка IP и отраслевые эксперты обсудят последние тренды мирового рынка интеллектуальной собственности. В ходе многочисленных дискуссий и мастер-классов будет обсуждаться весь спектр тем, связанных с IP: от борьбы с интернет-пиратством до патентной аналитики, от инструментов коммерциализации новейших цифровых активов до арбитражной практики по спорам об интеллектуальных правах.
Фото: Виталий Шустиков Фото: Виталий Шустиков
Фото: Виталий Шустиков

В этом году конференция не только сменила бренд, но и существенно переосмыслила наполнение: из "Патентной школы Сколково" превратилась в IP Академию. "Мы расширили перечень тематик - от патентования до фактически всех основных институтов ИС, - рассказывает управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково" Антон Пушков. - Сейчас мы говорим и об авторском праве, и о товарных знаках, и о судебных спорах. Это связано с тем, что ИС приобретает все более разнообразные формы, особенно в цифровой среде. Опять же, разговор об интеллектуальной собственности немыслим без обсуждения новейших технологий, таких как интернет вещей или искусственный интеллект. Именно поэтому школа выросла в академию".

Фото: Пресс-службы IPChain
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Первый день конференции посвящен "праву на творчество" в эпоху высоких технологий. Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев откроет день с дискуссии "Новые объекты цифровой среды и медийного пространства vs классики интеллектуальной собственности". Представители патентного ведомства, корпоративные юристы и ученые-исследователи обсудят трансформацию рынка в связи с появлением множества принципиально новых объектов, таких как доменные имена, аккаунты в соцсетях, разнообразные массивы данных, связанных с пользовательским поведением в сети. В то же время такие традиционные объекты, как фильмы, книги или дизайн-проекты, все больше создаются и обращаются именно в цифровом, а не в "аналоговом" пространстве. И здесь возникают как новые возможности, так и специфические трудности.

"Существенная проблема - ослабление имущественных прав в цифровой среде, - считает главный юрист по интеллектуальной собственности ООО "УК "РОСНАНО" Виталий Калятин. - Зачастую как пользователь определенного результата интеллектуальной деятельности, так и собственник соответствующего материального носителя оказываются практически беззащитными перед обладателем исключительного права. Эти и многие другие проблемы весьма непросты, однако законодательство развивается, реагируя на них. Мы находимся в начале нового этапа развития законодательства об интеллектуальной собственности, и многое еще предстоит сделать".

Вторую дискуссию, "Альтернативы в оформлении прав на дизайн продукции: товарный знак, промышленный образец, объект авторского права - сравнение, преимущества и недостатки", проведет вице-президент ФИС Екатерина Чуковская.

Дискуссия "IP в эпоху IоT и AI" будет организована газетой "Ведомости". Интернет вещей и искусственный интеллект зачастую рассматриваются как "подрывные" инновации, вполне способные кардинально изменить институт интеллектуальной собственности, складывавшийся столетиями. Есть и противники подобного взгляда. Так или иначе ясно, что вопросы безопасности данных в новых "виртуально-физических" системах или, к примеру, режимы правовой охраны объектов, созданных нейросетями, довольно скоро могут встать на повестке дня.

Фото: iStock
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Четвертая дискуссия первого дня - "Большие данные vs интеллектуальная собственность". Big data - один из самых интересных нематериальных активов, появившихся в цифровую эпоху. Однако в экспертной среде до сих пор нет единого мнения о том, может ли он выступать в качестве объекта интеллектуальной собственности.

"В ближайшее время получить правовую охрану в качестве объектов интеллектуальной собственности могут никнеймы, аватарки, геймплеи и, разумеется, все, что связано с большими данными. Эти объекты уже сейчас активно коммерциализируются в качестве нематериальных активов", - считает модератор сессии, советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш.

Дискуссию "Расширение открытого доступа к информации, охраняемой авторским правом" проведет заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский. Специалисты по правовому регулированию в сфере культуры и представители креативных бизнесов обсудят коллизии вокруг свободного использования результатов творческого труда. По мнению Засурского, "с одной стороны, есть проблема (и возможность) очень легкого копирования и последующего неправомерного использования, а с другой стороны, есть опасность потеряться среди огромных массивов контента и так и не получить внимание аудитории. Очень важна в этих условиях регистрация авторских прав и общественного достояния, адаптация законодательства к условиям цифровой среды, которая на новом уровне позволит обеспечить взаимодействие между авторами и пользователями, свободное использование неохраняемых произведений, правильное использование охраняемых, а также вознаграждение за использование контента, защищенного авторским правом".

Кроме дискуссий участники смогут посетить мастер-классы заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Владимира Корнеева, партнера и патентного поверенного фирмы Jacobacci & Partners Франческо Чимини, старшего советника представительства WIPO Заурбека Албегонова и многих других.

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Тема второго дня - "Право для рынков (традиционные и цифровые)". Среди запланированных дискуссий можно выделить сессию "Актуальные проблемы интеллектуальной собственности в области медицины и фармацевтики". Здесь давно назрел ряд проблемных вопросов, связанных с патентованием. "Из-за того, что медицина у нас финансируется государством, данная сфера является самой хорошо профинансированной даже несмотря на кризисы и санкции. Однако это же порождает недобросовестную конкуренцию в борьбе за эти серьезные деньги, включая регистрацию "мусорных" патентов, при помощи которых затем недобросовестные лица перераспределяют денежные потоки в свою пользу или выкидывают с рынка конкурентов", - говорит один из участников дискуссии, представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Участники сессии, среди которых заведующая отделом органической химии и фармацевтики ФИПС Анна Полякова и ведущие игроки фармацевтической отрасли, обсудят, какие шаги могут предпринять бизнес, экспертное сообщество и государство для того, чтобы гармонизировать интересы рынка и социальной политики.

С мастер-классами выступят начальник отдела средств индивидуализации Роспатента Татьяна Змеевская, консультант LexisNexis Горан Станкович, заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Александр Мохов и другие.

Мероприятия третьего дня объединяет зонтичная тема "Цифровая реализация и защита прав (системы, сервисы и компетенции)".

"Цифровая среда создания и использования результатов творческой деятельности" - такому сюжету будет посвящена одна из шести дискуссий заключительного дня конференции. Сегодня эта тема приобрела особое значение в связи с развитием автоматизированных систем управления интеллектуальными правами, построенных на основе технологии блокчейн. "Новые технологии в сфере IP - это и плюсы, и минусы, - считает участница конференции, советник АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Елена Авакян. - С одной стороны, системе блокчейн достаточно привязать к объекту смарт-контракт. Используешь? Будь добр, заплати. С другой стороны, нельзя исключать, что со временем развитие нейросетей приведет к тому, что поток произведений, созданных машинами, просто утопит то, что делают люди".

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В заключительный день также пройдет множество мастер-классов как от экспертов, так и от практиков сферы IP, среди которых партнер направления IP-IT & data privacy group в компании Eversheds Sutherland Vincent Denoyelle, руководитель практики "Интеллектуальная собственность и информационные технологии" Borenius attorneys Russia LTD Алексей Грибанов, генеральный директор цифровой экосистемы по управлению IP "Онлайн Патент" Алина Акиншина.

Помимо лекций, воркшопов, дискуссий программа образовательной конференции включает разнообразные культурные события. Участники смогут познакомиться с творчеством знаменитого композитора-неоклассика Кирилла Рихтера, насладиться выступлением артистов Большого театра и, разумеется, наладить деловые контакты. Ведь именно нетворкинг - ключевая составляющая любого делового события.

Подробная программа мероприятия доступна на сайте https://ip-academy.ru/

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