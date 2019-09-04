Особый взгляд: ночной тест-драйв cпецверсий кроссоверов Lexus

Одна из главных кинопремьер лета - голливудский блокбастер "Люди в чёрном: Интернэшнл". Фильм оставил двоякое впечатление, но то, что главные герои борются с инопланетным злом на "заряженном" купе Lexus RC F в памяти отложилось надолго. Закрепить удачный продакт-плейсмент и впечатление от фильма Lexus решил необычным ночным тест-драйвом, в котором приняли участие корреспондент "РГ". Центр Москвы бороздило трио кроссоверов в особой, дизайнерской спецверсии Black Vision.

У LX и RX она базируется на самой топовой версии, добавляя им фирменный стиль и яркие отличительные "фишки". Третьим здесь стал компактный NX Black Vision, который, напротив, основывается на базовой, а значит и наиболее доступной комплектации. Но обо всём по порядку.

У флагман LX версия Black Vision доступна как у бензинового LX 570, так и у дизеля 450d. На кузова цвета "металлик" у него эффектно выделяются чёрные дверные ручки, 21-дюймовые диски и облицовка радиатора. Такой же затемнённый образ получили передние фары, в том числе противотуманки и задние фонари. Кроме того, эффектные чёрные накладки украсили двери салона и багажника.

Вишенка на торте - проекция эмблемы Black Vision на околодверное пространство. В остальном всё стандартно - максимальная комплектация, в том числе с аудиосистемой Mark Levinson с 19 динамиками, системой активной безопасности Lexus safety System+3 и прочими роскошествами. Стоимость LX Black Vision от 6,85 млн до 6,98 млн рублей и зависит от типа мотора.

Ездить на LX по городу - удовольствие специфическое. К машине весом более 2,5 тонн нужно привыкать. Неудобства с парковкой и габаритами компенсируются ощущением полного доминирования на дороге, когда все вокруг подстраиваются под твой стиль вождения. Ночью этот эффект даже усиливается и напоминает классические законы природы - педаль в пол, звериный рык мотора и окружающие автомобили спешат отодвинуться подальше от этого грозного "хищника".

У RX Black Royal более миролюбивый характер. Даже ночью он не кажется таким зловещим, как "старший" брат. Особой резвостью RX не балует, разгоняется долго, но управляться с ним всё же попроще, так что модель, которая даже в кишащем дорогими иномарками центре столицы сразу обращает на себя внимание, идеально подходит для вальяжного ночного заезда.

Как и у LX, спецверсия, базируясь на топовой версии Premium, доступна с двумя моторами - для RX 300 с 238-сильным двухлитровым турбомотором, так и для RX 350 с 301-сильным "атмосферником" объёмом 3,5 литра. В исполнении Black Royal автомобиль получил черные 20-дюймовые легкосплавные диски, чёрные решётку радиатора, корпус зеркал и накладку в задней части корпуса. Цена на версию с двухлитровым мотором составляет сейчас 3,47 млн рублей, за двигатель помощнее придётся отдать уже 4,08 млн.

Оптимальным вариантом для передвижения по ночному городу мне показался компактный NX. Места в салоне здесь тоже вполне достаточно, машина шустро стартует и легко маневрирует в потоке, делая езду более комфортной. Правда, в отличие от "старших братьев", 150-сильному мотору в паре с вариатором порой не хватало мощности и драйва.

С другой стороны, у NX версия Black Vision базируется не на максимальной комплектации NX 200 и NX 200 AWD, а на базовой версии с двухлитровым 150-сильным мотором и вариатором. Уровень чёрного в дизайнерском оформлении здесь тоже немного снижен, и ограничивается решеткой радиатора и зеркалами. Зато и цена вполне доступная - от 2,74 до 2,83 млн рублей.

Lexus в очередной раз доказал, что их кроссоверы и внедорожники вполне подойдут для городской езды, хотя в мегаполисе их потенциалу раскрыться непросто. Тем же LX и RX куда больше подходят широкие магистрали, а не бесконечные светофоры и пробки. Но ночь оказалась им вполне к лицу. Несмотря на то, что спецверсия не затронула "начинку", а визуальные отличия от обычных версий можно признать не слишком значительными, Black Vision свою миссию выполнил, позволив оживить интерес к кроссоверам.