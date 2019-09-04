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04.09.2019 06:42
Рубрика: Общество

Погоду в Москве испортит июльская гроза

Текст: Ирина Огилько
Сегодня в столице России будет июльская погода: гроза, дождь и температура воздуха +25 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

По данным синоптиков, воздух в мегаполисе может прогреться до +23...+24 градусов, на юге Подмосковья даже до +25 градусов.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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А в ночные часы столбики термометра покажут +12...+14 градусов. Таким образом, температурный фон суток будет соответствовать показателям середины июля. Речь, конечно, идет о среднестатистическом месяце, а не о той холодной макушке лета, которая была в этом году.

"Погода будет теплая, выше нормы на 4-5 градуса. Немного остудит воздух в вечерние часы дождь и гроза", - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Выпасть может 2-3 мм осадков, что составит около 2 процентов от месячной нормы сентября. Атмосферное давление - 748 мм ртутного столба.

Кстати, самым жарким день 4 сентября выпал на 1938 год - тогда воздух прогрелся до +29,5 градуса. А в 1901 году воздух остыл до +0,8 градуса.

Общество Ежедневник Погода
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