Погоду в Москве испортит июльская гроза

Сегодня в столице России будет июльская погода: гроза, дождь и температура воздуха +25 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, воздух в мегаполисе может прогреться до +23...+24 градусов, на юге Подмосковья даже до +25 градусов.

А в ночные часы столбики термометра покажут +12...+14 градусов. Таким образом, температурный фон суток будет соответствовать показателям середины июля. Речь, конечно, идет о среднестатистическом месяце, а не о той холодной макушке лета, которая была в этом году.

"Погода будет теплая, выше нормы на 4-5 градуса. Немного остудит воздух в вечерние часы дождь и гроза", - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Выпасть может 2-3 мм осадков, что составит около 2 процентов от месячной нормы сентября. Атмосферное давление - 748 мм ртутного столба.

Кстати, самым жарким день 4 сентября выпал на 1938 год - тогда воздух прогрелся до +29,5 градуса. А в 1901 году воздух остыл до +0,8 градуса.