Путин и Моди отправились на "Звезду" на катере "Ураган"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русский в рамках Восточного экономического форума, Владивосток, 4 сентября 2019 г. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России и премьер-министр Индии встретились на причале острова Русский.

Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Он примет участие в Восточном экономическом форуме.

Лидеры тепло приветствовали друг друга и пообщались на причале по дороге к катеру "Ураган". Вместе они отправились на судостроительный комплекс "Звезда". В планах - осмотр верфи и беседа с руководством и работниками.