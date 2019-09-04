4-6 сентября 2019 владивосток
Власть
04.09.2019 07:21
Текст: Кира Латухина (Владивосток)

Путин и Моди отправились на "Звезду" на катере "Ураган"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русский в рамках Восточного экономического форума, Владивосток, 4 сентября 2019 г. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русский в рамках Восточного экономического форума, Владивосток, 4 сентября 2019 г. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на острове Русский в рамках Восточного экономического форума, Владивосток, 4 сентября 2019 г. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России и премьер-министр Индии встретились на причале острова Русский.

Фото: AP
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Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Он примет участие в Восточном экономическом форуме.

Лидеры тепло приветствовали друг друга и пообщались на причале по дороге к катеру "Ураган". Вместе они отправились на судостроительный комплекс "Звезда". В планах - осмотр верфи и беседа с руководством и работниками.