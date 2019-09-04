Прилетевший в Приморье премьер Индии станет главным гостем ВЭФ-2019

В Россию с официальным визитом прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его самолет приземлился в аэропорту Владивостока в 8:45 по местному времени. Оказавшись на приморской земле, политик заговорил по-русски. В Twitter он опубликовал сообщение, назвав столицу Дальнего Востока перекрестком динамичного региона.

Нарендра Моди примет участие в Восточном экономическом форуме, который проходит на острове Русский. "С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита", - написал премьер-министр. Как отмечает ТАСС, Моди на форуме - главный гость. На среду запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным, который прибыл в столицу Приморья несколькими часами ранее.

Главы двух государств откроют новую страницу в сотрудничестве Нью-Дели с российским Дальним Востоком. Об этом заявил посол Индии в РФ Венкатеш Варма. Он напомнил о тесном сотрудничестве в сфере энергетики и фармацевтики.

Кроме того, индийские инвесторы активно вкладывают средства в производство на Сахалине. "Ряд алмазных компаний Индии уже активно работают во Владивостоке", - подчеркнул дипломат.

Добавим, что до начала переговоров на Русском Путин и Моди посетят расположенный в городе Большой Камень судостроительный комплекс "Звезда".