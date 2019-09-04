Равный бойцы: Ту-95 сравнили с B-52

Советский и российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 "Медведь" - самый скоростный самолет с турбовинтовыми двигателями, американский В-52 - стратегический бомбардировщик, способный нести разное вооружение, в том числе и ядерное на высотах до 15 километрах. Они до сих пор в строю и до сих пор в своеобразном споре, какой из них лучше.

Технические характеристики двух самолетов анализирует эксперт Максим Кисляков в еженедельнике "Звезда". Он отмечает, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-52 Stratofortress, или стали поступать в войска в июне 1955 года. Их главной задачей была доставка бомб в любую точку СССР.

Что мог противопоставить Советский Союз? Перед конструкторами поставили задачу: любой ценой создать стратегический носитель ядерного, а в перспективе и термоядерного оружия, который способен достичь США. Так и появился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 "Медведь". В ноябре 1952 года в небо в тестовом режиме поднялся первый туполевский четырехмоторный Ту-95-1 (прототип). Его максимальная скорость была велика - чуть меньше 900 километров в час. В 1955 году Андрей Туполев доработал первый прототип и Ту-95-2 вышел на госиспытания. А потом пошел и в серию, причем практически одновременно с B-52B.

Эксперт отмечает, что базовые показатели двух самолетов практически не поменялись. Оба - по 49 метров в длину, "Медведь" чуть выше - 13 метров против 12. А вот размах крыльев у B-52 больше Ту-95 - 56 метров. Зато изменилось внутреннее оборудование. В Ту-95 новая радиолокационная станция "Новелла-НВ1.021" с фазированной антенной решеткой обнаруживает воздушные цели на расстоянии 90 километров, а надводные - до 320 км. Она одновременно может сопровождать до 50 объектов. У Ту-95 есть цифровая "стеклянная кабина", выводящая всю информацию на стекло в режиме реального времени.

В-52 к настоящему времени также пережил несколько модернизаций. На нем стоит оптико-электронная обзорная система AN/AAQ-6, которая заменила образцы 1970-х годов. У нее сразу два поля зрения: широкое - для навигации и узкое - для захвата цели. Спутниковая навигация сменилась на привычный GPS. Есть и инерциальная навигационная SPN/GEANS на лазерных гироскопах. Что касается ракет, то у Ту-95 Х-101 и Х-102 поразят цель на удалении в 5,5 тысячи километров, американские AMG-86B - только до 2,4 тысячи км.

Максим Кисляков делает вывод: Ту-95 и В-52 с рождения - равные бойцы. Оба самолета делят почетный титул ветеранов неба. И они еще будут на вооружении, как минимум до 2040 года.