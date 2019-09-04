В Москве началась вакцинация от гриппа

В столице со второго сентября начали вакцинировать от гриппа. Прививку можно сделать в поликлиниках, а также в 65 пунктах мобильной вакцинации. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы.

Вакцинация проходит бесплатно отечественным препаратами. Для того, чтобы сделать прививку, нужен лишь паспорт гражданина России. А перед процедурой врачи измерят температуру и попросят заполнить информированное согласие на проведение вакцинирования. К слову, аналогичную бумагу просят заполнить всегда, когда обращаешься за медицинской помощью, например, при проведении процедур, взятии биоматериала, обращения в травмпункт и прочее.

Как отмечает сайт мэра Москвы, 31 прививочный пункт заработает около 29 станций метро (среди них "Курская", "ВДНХ", "Братиславская" и другие), три - у станций Московского центрального кольца, один - рядом с железнодорожной платформой "Крюково". Во флагманских центрах госуслуг "Мои документы" в районе метро "Теплый стан" и "Афимолл-Сити" прививочные пункты будут работать с 4 сентября по 1 ноября с 10:00 до 22:00. Также привиться можно в 28 павильонах "Здоровая Москва".

Все прививочные кабинеты работают ежедневно с 8:00.