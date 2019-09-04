Песков оценил ситуацию с поставками С-400 в Индию

Индийские партнеры заинтересованы в продолжении и развитии военно-технического сотрудничества с Россией. В Кремле оценили ситуацию с поставками систем С-400 в Индию как благоприятную.

Об итогах сегодняшних переговоров президента России и премьер-министра Индии во Владивостоке - по части ВТС - рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Вечерние новости" на Первом канале. "Интерес со стороны наших индийских партнеров большой. И обсуждение этой темы, я имею в виду ВТС, потом было продолжено и в ходе переговоров между российской и индийской делегациями", - сообщил он.

На вопрос о ситуации с поставками С-400 Песков ответил: "Благоприятная. Да, безусловно, это затрагивалось, и здесь все развивается позитивно".

Нью-Дели объявил о желании приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти систем был подписан в прошлом году. На вопрос, делилась ли индийская сторона обеспокоенностю в связи с давлением США, Песков сказал, что в приоритете - обсуждать двусторонние отношения, а не отношения с третьими странами.