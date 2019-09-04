Путин одобрил новый планшет лесничего

Президент осмотрел выставку территорий опережающего развития Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума и в режиме телемоста принял участие в запуске ряда предприятий.

Среди них - новый терминал Хабаровского аэропорта, горно-перерабатывающий комплекс на серебряном месторождении "Вертикальное" в Якутии, рыбоперерабатывающий завод на Шикотане.

Владимир Путин в режиме телеконференции посмотрел на строящийся газоперерабатывающий и газотехнический кластер в Амурской области, который заработает в 2024 году и войдет в пятерку крупнейших производителей полиэтилена.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал президенту о проекте ипотеки под 2 процента годовых для получателей "дальневосточного гектара".

Еще глава государства оценил интернет-сервис для лесной отрасли: планируется создать планшет лесничего, куда будет выводиться информация о деревьях, пожароопасных местах и так далее. Идею президент одобрил.