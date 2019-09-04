За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз

Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз начиная с 1996 года и по 2018 год. Именно 23 года назад в нашей стране началась вакцинация против гриппа.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, объявляя о старте прививочной кампании против гриппа в стране. Она отметила, что значимость прививок нельзя недооценивать.

Каждый год в период сезонных эпидемий гриппом болеют 5-10% населения планеты (около одного миллиарда человек). При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек. Попова подчеркнула, что сегодня вакцинация является наиболее эффективным средством защиты против гриппа, пишет ТАСС.