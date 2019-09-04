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04.09.2019 09:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минприроды назвало города РФ с самым загрязненным воздухом

Текст: Наталья Граф
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Минприроды опубликовало перечень российским городов с самым загрязненным воздухом. Большинство из них находится в Сибири.

Фото: iStock
Названы самые опасные города России

По данным ведомства в список населенных пунктов, где ситуация с загрязнением атмосферы обстоит хуже всего, попали 22 города, в которых проживает более 5 миллионов человек. Среди них Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов. Во многих из них расположены крупные промышленные предприятия.

- Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на территориях федеральных округов показывает, что более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе, - говорится в докладе, размещенном на официальном сайте ведомства.

В прошлом году в Сибири был зафиксирован наибольший объём выбросов от стационарных источников загрязнения. Он составляет свыше 30,6% от общероссийского показателя.

Вот ситуация с загрязнением почвы по-прежнему остается острой на всей территории страны. Отмечается, что среднероссийский уровень загрязнения почв превышен более чем в три раза в Приморском крае, Новгородской области и Санкт-Петербурге.

Общество Экология Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Омская область Омск СФО Иркутская область Иркутск СФО Кемеровская область Кемерово СФО
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