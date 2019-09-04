В АлтГПУ обсудили механизмы закрепления педагогических кадров

В Алтайском крае создают дискуссионные площадки для активизации диалога с гражданским обществом. Координатором одной из таких площадок по направлению "Благополучие человека" является ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко.

Темы площадок выбираются с учетом региональных особенностей и наиболее остро стоящих вопросов. Педуниверситет инициировал обсуждение актуальной для Алтайского края проблемы кадрового обеспечения сельских территорий. В рамках реализуемого в АлтГПУ проекта "Малые села - большие перспективы" вуз организовал дискуссионную площадку, чтобы совместно с представителями власти и профессионального сообщества выработать механизмы привлечения и закрепления в селе молодых кадров.

- В Алтайском крае сегодня более 43 процентов населения проживает в сельской местности, регион обладает самым большим количеством сельских муниципалитетов - 702 из 719, - напомнила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко. - При подготовке дискуссионной площадки мы побывали в нескольких сельских районах края. Приятно было видеть, что села развиваются, в том числе и благодаря инициативе местных жителей, а школы остаются ядром сельской жизни. Но есть и проблемы, которые предстоит решать. Одна из них - кадры.

Педагогический университет активно участвует в решении кадровой проблемы села. Восемьдесят процентов всех школ в крае расположено в сельской местности, и сегодня в них работает более шестидесяти процентов выпускников вуза. "Хотя укомплектованность школ специалистами составляет около 99 процентов, наш вуз постоянно получает заявки из районов края на педагогические кадры. Мы надеемся, что в ближайшее время заработает программа "Земский учитель", которая благодаря финансовой поддержке поможет закрепить в селе молодых специалистов", - отметила Ирина Лазаренко.

Чтобы помочь сельским территориям снизить кадровый дефицит, АлтГПУ с 2015 года реализует проект длительной педагогической практики студентов. Старшекурсники семестр работают учителями в сельских школах, продолжая обучение по индивидуальному учебному плану. В этом году районы ждут на такую практику более ста студентов, и особенно сельские школы нуждаются в учителях иностранных языков, математики, русского языка и литературы. Но это временная помощь, а чтобы закрыть вакансии постоянными специалистами, вуз с 2014 года развивает систему целевого обучения.

Пик целевого набора в АлтГПУ пришелся на 2016 год, когда в вуз поступило 276 целевиков. В этом году их только 98. "Снижение числа целевиков связано со значительным изменением содержания договора. Механизм целевого обучения становится более действенным, и его нужно развивать", - уверен начальник учебно-методического управления АлтГПУ Сергей Волохов.

Глава Алейского района Светлана Агаркова поделилась опытом подготовки целевиков на заочном отделении, при котором они могут совмещать обучение с работой. А глава Павловского района Антон Воронов предложил активнее пропагандировать среди молодежи сельскую жизнь и те преференции и преимущества, которые она дает - подъемные, предоставление жилья и многое другое.

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова напомнила, что в этом году Алтайский край получил беспрецедентное федеральное финансирование в рамках подпрограммы "Развитие сельских территорий" на приобретение жилья для жителей сел. А председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко рассказал о введении новой системы оплаты труда педагогов, которая не привязана к количеству обучаемых учеников. "Краевой бюджет выделил дополнительно почти миллиард рублей, чтобы повысить с 1 сентября зарплаты учителей в среднем на тринадцать процентов, а в малокомплектных школах - на тридцать процентов", - отметил он.

Участники дискуссии обсудили также механизмы закрепления в селе медицинских и сельскохозяйственных кадров. Представители сельских территорий предложили ввести систему обязательного распределения выпускников-бюджетников и привязать выплату подъемных по программам "Земский доктор", "Сельский фельдшер" и разрабатываемой программе "Земский учитель" к сельской местности, чтобы специалисты приобретали жилье там, где работают.

В резолюцию по итогам дискуссионной площадки вошли предложения о разработке в Алтайском крае концепции кадрового обеспечения малых сел по отдельным отраслям и увеличении софинансирования из регионального бюджета программы поддержки местных инициатив в социальной сфере. Минобрнауки Алтайского края предложено разработать концепцию развития сельских малокомплектных школ и концепцию непрерывного педагогического образования, чтобы способствовать решению проблемы кадрового дефицита в сельских школах.

- Мы постарались обобщить лучшие практики по закреплению в селе молодых специалистов, чтобы распространить их на все сельские территории, - подвела итоги дискуссии ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.