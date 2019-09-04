В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика в Ленинском округе города Омска. Ребенка ударило током во время игры на кухне.

Трагедия произошла в частном доме, когда мама малыша готовила на еду. В это время ребенок играл под кухонным столом, где были расположены электрические провода под напряжением. Он ухватился за один из них и погиб.

- По предварительным данным причиной смерти ребенка явилось поражение электрическим током, - сообщает СУ СКР по Омской области.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".