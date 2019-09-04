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04.09.2019 17:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека погибли при столкновении поезда с иномаркой в Ленобласти

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Ленобласти результате столкновения легкового автомобиля с поездом на железнодорожном переезде между станциями "Теребочево" и "Глажево" погибли два человека. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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По данным ведомства, скончался 50-летний водитель автомобиля Ford EcoSport и пассажир этой машины. С места происшествия в состоянии средней тяжести был госпитализирован еще один человек, находившийся на пассажирском сидении.

Напомним, ДТП произошло на переезде около 16.00. По предварительным данным, автомобиль выехал на пути перед близко идущим поездом. Машинист увидел транспорт на путях, применил экстренное торможение, но расстояние между составом и легковушкой оказалось слишком маленьким - автомобиль буквально смяло. В региональном управлении ГИБДД и пресс-службе ОЖД отмечают, что сигнализация работала исправно.

В самом поезде, направлявшемся из Мурманска в Адлер, никто не пострадал. Задержка в пути составила около сорока минут.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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