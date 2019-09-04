СК начал проверку по факту гибели пятилетней россиянки в Турции

Следственные органы СКР по Архангельской области и НАО начали проверку по факту гибели пятилетней россиянки в бассейне турецкого отеля. Такое поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Пресс-служба регионального следкома сообщила, что ребенок приехал в Турцию на отдых с мамой из Архангельской области. Трагедия произошла днем 3 сентября на территории отеля в Алании: девочка утонула во время купания в бассейне. Пострадавшую доставили в местную больницу, но врачи не смогли спасти ребенка.

Как сообщает РИА "Новости", мать погибшей девочки рассказала, что дочь купалась в глубоком бассейне одна и неожиданно исчезла из виду. Как она начала тонуть, никто не видел. Окружающие следили за тем, как мужчины играли в волейбол в бассейне. Где в это время находилась мама девочки, не сообщается.

- Тело ребенка будет доставлено из Анталии в Архангельск, - сообщил "РГ" старший инспектор СУ СКР по Архангельской области и НАО Алексей Трескин. - После этого начнутся следственные действия. Как будет организовано взаимодействие с соответствующими структурами в Турции, будет решать следователь.

Как уже сообщала "РГ", посольство РФ в Анталии направило турецким властям запрос с требованием тщательно расследовать трагедию.