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04.09.2019 11:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку по факту гибели пятилетней россиянки в Турции

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Следственные органы СКР по Архангельской области и НАО начали проверку по факту гибели пятилетней россиянки в бассейне турецкого отеля. Такое поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Пресс-служба регионального следкома сообщила, что ребенок приехал в Турцию на отдых с мамой из Архангельской области. Трагедия произошла днем 3 сентября на территории отеля в Алании: девочка утонула во время купания в бассейне. Пострадавшую доставили в местную больницу, но врачи не смогли спасти ребенка.

СК возбудил дело о гибели девочки из Петербурга на турецком курорте

Как сообщает РИА "Новости", мать погибшей девочки рассказала, что дочь купалась в глубоком бассейне одна и неожиданно исчезла из виду. Как она начала тонуть, никто не видел. Окружающие следили за тем, как мужчины играли в волейбол в бассейне. Где в это время находилась мама девочки, не сообщается.

- Тело ребенка будет доставлено из Анталии в Архангельск, - сообщил "РГ" старший инспектор СУ СКР по Архангельской области и НАО Алексей Трескин. - После этого начнутся следственные действия. Как будет организовано взаимодействие с соответствующими структурами в Турции, будет решать следователь.

Как уже сообщала "РГ", посольство РФ в Анталии направило турецким властям запрос с требованием тщательно расследовать трагедию.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Архангельская область
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