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04.09.2019 13:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В центре Петербурга появится парк "Тучков буян"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербуржцы определись с названием будущего арт-парка на Петроградской стороне. По итогам опроса большинство голосов получил "Тучков буян", говорится на сайте голосования.

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За вариант "Тучков буян" проголосовали 27 процентов респондентов, на втором месте вариант "Романовский", еще 11 процентов опрошенных хотели бы, чтобы парк назывался "Петроградским".

Стоит отметить, что вариант "Тучков буян" изначально предложила Топонимическая комиссия Петербурга. Дело в том, что локация рядом с проспектом Добролюбова и стадионом "Петровский" исторически называлась "Тучков буян".

Причем, первым здесь появилось слово "буян", более двухсот лет назад тут находились пеньковые склады и петербуржцы это место называли "Пеньков буян". А затем началось строительство моста, проектом руководил талантливый инженер Алексей Тучков. В честь него и был назван Тучков мост, соединяющий Васильевский остров с Петроградской стороной.

Ну а само место стали называть "Тучков буян". Среди других вариантов были такие как "Парадиз" или "Вернисаж", но эти названия не нашли большого отклика в сердцах петербуржцев.Напомним, идея создать арт-парк на Петроградской стороне появилась несколько месяцев назад. Ранее на этом месте хотели построить судебный квартал, но впоследствии от этой идеи отказались.

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