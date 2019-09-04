В Волгограде умер один из девяти пострадавших в аварии с минивэном

Один из пассажиров минивэна, попавшего в конце августа в серьезную аварию в Красноармейском районе Волгограда, скончался в городской больнице. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения.

Напомним, 28 августа ранним утром, выезжая на улицу 40 лет ВЛКСМ Красноармейского района, минивэн Hyundai Starex съехал в кювет, протаранил трубу и перевернулся. Микроавтобусом управлял 60-летний водитель. По предварительной версии водитель не справился управлением, возможно просто уснув за рулем.

В результате аварии в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены восемь пассажиров и сам водитель минивэна. Позже один из пострадавших, получивший тяжелейшие травмы, скончался в реанимации 15-й больницы Волгограда.

Еще несколько человек до сих пор остаются в той же больнице, один переведен в другую клинику, а двое выписаны.