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Samsung запускает в продажу смартфон Galaxy Fold с гибким экраном

Текст:   Виктория Чернышева
04.09.2019,  
16:09
Фото: samsung.com Фото: samsung.com
Фото: samsung.com

Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold поступит в продажу в в Южной Корее 6 сентября. Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщил Reuters.

Как уточняет издание, изначально гаджет должен был появиться на американском рынке в апреле. Однако его запуск был отложен из-за дефектов экрана, обнаруженных в тестовых образцах. После этого разработчики скорректировали планы.

В июле в Samsung объявили, что презентуют Galaxy Fold в сентябре - после того, как доведут до ума модель.

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Известно, что в Южной Корее смартфон с гибким экраном будет стоить около 2,4 миллиона вон (1980 долларов или чуть больше 132 тысячи рублей).

Гаджет имеет 7,3-дюймовый Dynamic AMOLED экран, оригинальный механизм складывания, который открывает смартфон, как книгу. Galaxy Fold оснащен 12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти, системой питания с двумя аккумуляторами емкостью 4380 мАч.

На российском рынке гаджет будет представлен в четырех цветовых вариациях. На сайте Samsung можно оставить заявку на покупку смартфона, однако пока дата начала продаж в нашей стране официально не объявлена.

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