Седан и универсал Vesta сделают с бесступенчатой автоматической трансмиссией

АвтоВАЗ получил от Росстандарта одобрение типа транспортного средства на Lada Vesta c бесступенчатой автоматической трансмиссией. Такая коробка появится у седана и универсала.

На АвтоВАЗе пока не говорят, когда новинка появится на рынке, но в конце августа во время тест-драйва Lada Xray (где впервые среди вазовских моделей установлена такая коробка) вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек все-таки сообщил "РГ", что Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией появится "в ближайшие месяцы".

"Автомат" на Lada Vesta, как следует из документов Росстандарта, размещенных на сайте ведомства, будет работать в паре с двигателем Renault объемом 1,6 литра, выдающим113 лошадиных сил, - аналогичный стоит сейчас на Lada Xray Cross. Автомобиль с такой "начинкой" разгоняется до 100 километров в час за 12,8 секунды, максимальная скорость составляет 162 километра в час.

Цену на "Ладу" с новой трансмиссией на заводе не называют. Но можно предположить, что доплата к имеющимся версиям составит примерно 50 тысяч рублей. Именно на столько выросла цена Lada Xray Cross с вариатором. Сейчас седан Vesta стоит от 606,9 тысячи рублей в зависимости от комплектации, универсал - от 602 тысяч.

Lada Vesta - один из бестселлеров тольяттинского автозавода. По итогам восьми месяцев 2019 года реализовано 74 050 автомобилей. Это на 10,3 процента больше, чем годом ранее. Таким образом, Vesta стала второй по популярности моделью марки Lada после Granta - своих покупателей нашли 85 766 автомобилей этого семейства, что на 42,4 процента превышает показатели прошлого года. На третьем месте по популярности среди Lada - семейство Largus: с января по август продано 27 826 пассажирских универсалов.