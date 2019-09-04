Сгоревшие в Сочи жилые дома оказались самостроями

Многоквартирные жилые дома в переулке Лечебном Хостинского района Сочи, в которых прошлой ночью спасатели тушили сильный пожар, оказались самостроями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"В 2015 году одна самоволка была узаконена застройщиком по решению суда, - уточнили в мэрии. - Вторая остается со статусом самовольно возведенного объекта. По данным Росреестра, в этих домах зарегистрированы 12 собственников, которые на момент пожара отсутствовали".

В основном в квартирах проживают приезжие граждане России на правах аренды - всего более 25 человек. Всем пострадавшим администрация Хостинского района предложила временное размещение на базе отдыха "Светлана". Одна семья из четырех человек, двое из которых несовершеннолетние, согласилась. Ей оказывают помощь в восстановлении сгоревших документов.

По информации администрации Сочи, во время пожара выгорели 14 из 56 квартир.

Напомним, в этом ЧП погиб мужчина. Горение квартиры произошло на третьем этаже четырехэтажного жилого дома. Пожар распространился на соседнее здание. Огонь на площади 800 квадратных метров в 3.57 пожарным удалось локализовать.