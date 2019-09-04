Шойгу: Отношения РФ и Китая вступают в новую стадию развития

В отношениях России и Китая, в том числе в оборонной сфере, началась новая стадия. Об этом в среду на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, Китай - ключевой стратегический партнер России на мировой арене, и в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. "Благодаря усилиям лидеров России и Китая сегодня взаимоотношения наших государств вступают в новую стадию своего развития. В текущем году прошло уже пять встреч на высоком уровне. Уделяем особое внимание реализации достигнутых договоренностей о развитии партнерства в оборонной сфере", - отметил российский министр.

При этом положительная динамика военного и военно-технического сотрудничества, по словам Сергея Шойгу, отражает особый, доверительный характер двусторонних отношений.

Глава российского военного ведомства напомнил, что регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляются контакты между генштабами, видами вооруженных сил и родами войск, органами военного управления, приграничными округами и военно-учебными заведениями. К примеру, с 16 по 21 сентября в России пройдут стратегические командно-штабные учения "Центр-2019", которые развернутся на восьми полигонах и в акватории Каспийского моря. В них примут участие около 128 тысяч военнослужащих, в том числе из Китая.

Сергей Шойгу добавил, что российские военные успешно взаимодействуют с китайскими коллегами в рамках ШОС и СМОА плюс.

Также сообщается, что Россия и Китай подпишут пакет документов о военном и военно-техническом сотрудничестве. "Мы проведем сегодня 24-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, на котором подпишем солидный пакет документов, определяющих ключевые направления совместной работы в военной и военно-технической сферах. Убежден, что результаты заседания послужат дальнейшему развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Китаем", - отметил министр обороны России.