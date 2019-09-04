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04.09.2019 14:20
Рубрика: Digital

Tele2 предложил пользователям протестировать 5G

Текст: Юлия Кривошапко

У владельцев смартфонов 5G с поддержкой миллиметрового диапазона (28 ГГц) появилась возможность самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне мобильного оператора Tele2, развернутой совместно с Ericsson на Тверской улице - от Кремля до Садового кольца. Владельцы обычных смартфонов также могут принять участие в эксперименте: их девайсы подключаются к сети 5G через портативные Wi-Fi-роутеры WNC.

Фото: Samsung
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Тестовая зона 5G запущена Tele2 в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA с использованием якорного диапазона Band7 LTE (2600МГц). Режим NSA позволяет развернуть 5G с использованием сетей LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе. Tele2 может проводить испытания в выделенных частотах до конца июля 2021 года.

Сети пятого поколения гарантируют высочайшую скорость и минимальную задержку передачи всех типов данных. Во вторник представители Ericsson и Tele2 продемонстрировали журналистам возможности применения 5G в салоне мобильного оператора на Тверской улице, д. 25/9.

С помощью технологий дополненной реальности (AR) они показали, каким образом стандарт 5G способен оптимизировать городскую инфраструктуру, производство, транспортную отрасль и сельское хозяйство.

"Технологии 5G открывают совершенно новые возможности для всех сфер жизни людей и развития решений умного города", - отметил Михаил Филимончик, директор центра 5G-инноваций Ericsson.

Фото: AP
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Например, на базе 5G с помощью дронов можно мониторить критически важную инфраструктуру, перенаправлять транспортные потоки и онлайн наблюдать за работой промышленных механизмов, уточнил Филимончик.

"Мы надеемся, что скоро инфраструктурные препятствия для массового запуска 5G будут преодолены, а преимущества технологии реализованы в промышленных и бытовых сценариях", - сказал Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

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