Участник ВЭФ: Каждый пятый смартфон заражен вирусами

Более 20 процентов мобильных телефонов заражены вирусами. Такую цифру озвучил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, напомнив, что гаджеты, помимо удобств, приносят и большие проблемы. Речь шла о смартфонах участников Восточного экономического форума.

"Двадцать процентов телефонов, находящихся в этом зале, заражены вредоносными программами. Есть среди них и те, которые собирают пароли доступа", - сказал Осеевский на одной из сессий, проводимых в рамках ВЭФ-2019. Вся надежда на биометрическую идентификацию граждан при помощи Единой биометрической системы.