В Беларуси указом президента создается Авиационная инспекция

Достичь необходимого уровня соответствия системы контроля за обеспечением безопасности полетов международным стандартам позволит, согласно решению руководства Беларуси, государственное учреждение "Авиационная инспекция". Подчиняться новая организация, согласно указу Александра Лукашенко, будет непосредственно департаменту по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.

Она будет осуществлять ряд функций специально уполномоченного органа в области гражданской авиации в рамках международных обязательств государства, информирует 4 сентября пресс-служба белорусского лидера. Инспекция будет осуществлять и ряд функций специально уполномоченного органа в области гражданской авиации в рамках международных обязательств государства.