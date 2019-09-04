В мире
04.09.2019 20:20
Текст: Юрий Сизов

В Беларуси указом президента создается Авиационная инспекция

Фото: Александр Щербак/РИА Новости Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Фото: Александр Щербак/РИА Новости

Достичь необходимого уровня соответствия системы контроля за обеспечением безопасности полетов международным стандартам позволит, согласно решению руководства Беларуси, государственное учреждение "Авиационная инспекция". Подчиняться новая организация, согласно указу Александра Лукашенко, будет непосредственно департаменту по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.

Фото: iStock
Досмотр транзитных пассажиров внутренних авиалиний могут отменить

Она будет осуществлять ряд функций специально уполномоченного органа в области гражданской авиации в рамках международных обязательств государства, информирует 4 сентября пресс-служба белорусского лидера. Инспекция будет осуществлять и ряд функций специально уполномоченного органа в области гражданской авиации в рамках международных обязательств государства.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»