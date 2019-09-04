В Иране освободили часть экипажа задержанного британского танкера

Часть экипажа задержанного в июне британского танкера Stena Impero освобождена в Иране, сообщает ТАСС со ссылкой на шведский МИД (танкер принадлежал шведской компании - "РГ"). Сколько именно моряков вышли на свободу - не уточняется.

"Отмечаем с облегчением освобождение некоторых членов экипажа принадлежащего шведской компании и ходящего под флагом Соединенного Королевства Stena Impero. Мы ожидаем освобождения всего экипажа. Это было одной из тем моего откровенного разговора с министром иностранных дел Ирана Зарифом", - так прокомментировала это событие министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём

Напомним, что ранее Тегеран объявил о готовности отпустить семерых членов экипажа британского танкера Stena Impero, среди которых есть россиянин. Сам танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции.