Видео: лидеры оппозиции устроили нелепую вечеринку-шабаш

Видео с вечеринки лидеров российской оппозиции всколыхнуло Рунет. В коротком ролике засветились почти все знаковые лица протестного движения: блогер Алексей Навальный, участница недавней кампании в Мосгордуму Любовь Соболь, один из наиболее активных участников арт-группы "Война" Петр Верзилов, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и многие другие.

Вечеринка, больше похожая, на бал Сатаны из "Мастера и Маргариты", проходила под оглушающую музыку с участием арт-богемы, полуголых, а иногда и полностью голых фриков.

У пользователей Сети ролик вызвал неоднозначную реакцию: шабаш-вечеринка проходит именно в те дни, когда рядовые участники акций протеста получают различные сроки лишения свободы за учиненные беспорядки. Сегодня, в среду, Евгений Коваленко был признан виновным в применении насилия к полицейским и росгвардейцам, за что был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. А днем ранее к реальным срокам были приговорены еще трое участников митинга: Иван Подкопаев получил три года колонии общего режима, а Данила Беглец - два года, Кирилл Жуков - три года.