Суд вынес приговор еще одному участнику незаконной акции в Москве

Евгений Коваленко признан виновным в применении насилия к полицейским и росгвардейцам. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы.

Вина подсудимого подтвердилась показаниями потерпевших и свидетелей, а также видеозаписями.

"Назначить наказание Коваленко в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - цитирует ТАСС судью Олесю Менделееву.

Это уже четвертый приговор за беспорядки в ходе этого митинга. Так, в среду Тверской районный суд Москвы признал виновным Кирилла Жукова, который в ходе несанкционированной акции 27 июля схватил стоявшего в оцеплении росгвардейца за шлем.

Днем ранее к реальным срокам были приговорены еще двое участников митинга. Их дела рассматривались в особом порядке, поскольку подсудимые согласились с предъявленными обвинениями. Иван Подкопаев получил три года колонии общего режима, а Данила Беглец - два года.