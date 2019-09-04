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04.09.2019 13:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии

Текст: Иван Петров
Еще один участник прошедших минувшим летом незаконных акций получил приговор. В среду Тверской районный суд Москвы признал виновным Кирилла Жукова, который в ходе несанкционированной акции 27 июля схватил стоявшего в оцеплении росгвардейца за забрало шлема.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

"Признать подсудимого виновным по статье Уголовного кодекса "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и назначить Жукову наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила приговор судья Мария Сизинцева.

Ранее гособвинение запросило для Кирилла Жукова 4,5 года колонии.

Фото: iStock
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Согласно приговору, Жуков ударил сотрудника Росгвардии снизу по шлему, причинив ему физическую боль. Вину Кирилл Жуков в ходе судебного процесса не признал.

Напомним, днем ранее к реальным срокам были приговорены еще двое участников несанкционированной акции 27 июля. Их дела рассматривались в особом порядке, поскольку подсудимые согласились с предъявленными обвинениями. Иван Подкопаев получил 3 года колонии общего режима, а Данила Беглец - 2 года.

Вчера же был вынесен приговор в отношении блогера Владислава Синицы, который в соцсети написал пост с угрозами в адрес детей силовиков, обеспечивавших безопасность на незаконных митингах в центре столицы.

В течение нескольких суббот в июле и августе текущего года в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных лицами, которым было отказано в регистрации в кандидаты в депутаты Мосгордумы. Задержаны были в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

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