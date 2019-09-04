Вышел трейлер "Плохих парней 3" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

После изрядно затянувшихся мытарств и многогодовых обещаний новое продолжение комедийного бигбадабум-бадди-муви "Плохие парни" все-таки снято и добирается до кинотеатров.

На YouTube-канале Sony Pictures опубликован первый трейлер художественного фильма "Плохие парни навсегда" (Bad Boys For Life). В котором два осевых героя, разумеется, снова в деле (а иначе какой смысл).

По сюжету сиквела детектив Бернетт (Лоуренс) разругался с напарником, детективом Лоури (Смит), ушел из полиции и занялся частным сыском. Но в какой-то момент деструктивной парочке вновь придется объединиться - для оппонирования албанскому отморозку, который намерен отомстить детективам за смерть брата.

Как видим, выполнено будет произведение в прежней манере - с упором на столь излюбленные Майклом Бэем взрывы всего и вся. Притом, что на этот раз режиссером выступил не он - картину поставили Адиль Эль Арби и Билал Фалла (сериал "Снегопад").

Российская премьера - 23 января 2020 года. Четвертая часть уже анонсирована.

Первый и второй фильмы, снятые Бэем, вышли в 1995 и 2003 годах. И если первый, с бюджетом в девятнадцать миллионов, заработал 141 миллион, то вторая часть, на которую потратили уже 130 миллионов, сумела лишь отбить затраты и собрать негативную критику.