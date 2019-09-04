Зубков: Играли с Аргентиной классно, боролись, но это не результат

Андрей Зубков: Мы не справились с задачей. Ведь они забивали очки в быстрых прорывах после наших потерь. И мы потеряли в первой половине 12 раз, во второй - 9. Да, играли классно, быть может, боролись. Но это не результат.

Но ведь после провального товарищеского матча с Аргентиной в вас никто не верил. Неужели не чувствуете морального удовлетворения?

Андрей Зубков: Мы не берем ту встречу, когда мы уступили 20 очков. Сегодня хотели победить. И могли это сделать по такой игре. В такие моменты надо работать, понять, почему так произошло. Сейчас нам предстоят два матча, которые определят для нас многое. Конечно, у нас всего лишь день на работу над ошибками, предстоит еще и перелет, но, надеюсь, мы успеем.

Что скажете о Сопине. Он сегодня сыграл так, как от него никто не ждал…

Андрей Зубков: Молодец, ничего не скажешь. Если бы не он, могли бы "улететь" и больше. Да, он потерял мяч в паре моментов, может, не везде справился в защите, но он - молодец.

Сергей Базаревич построил уникальный баскетбол, при котором из-за проблем с первыми номерами мяч разыгрывают большие игроки. Вам комфортно так играть?

Андрей Зубков: Есть проблемы с первыми номерами, мы им стараемся помочь.

Можно сказать, что сборная извлекла уроки из разгромного поражения аргентинцам двухнедельной давности?

Андрей Зубков: Мы и в том матче много раз потеряли. Может, лучше удалось их сдержать в быстрых прорывах. В двух предыдущих матчах они набирали в среднем 94 очка. Сегодня - только 70. Но у нас-то 61.

Это ваш лучший матч за сборную?

Андрей Зубков: Был бы лучшим, если бы мы выиграли.