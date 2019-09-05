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05.09.2019 14:40
Рубрика: В мире

Американец спрятал автомобиль от урагана "Дориан" на собственной кухне

Текст: Юрий Когалов
Фото: facebook.com/JesJeanBrown Фото: facebook.com/JesJeanBrown
Фото: facebook.com/JesJeanBrown

Каждый раз, когда ураганы проносятся по США (а там это происходит чаще всего мире), они оставляют за собой множество разрушений. И в этот раз с приближением "Дориана" один находчивый американец решил обезопасить свой автомобиль и спрятал его от стихии на собственной кухне.

Фото: NASA
Видео: NASA показали, как выглядит ураган "Дориан" из космоса

Как отметила его супруга, публикуя фотографии на странице в социальной сети Facebook, "мужчина боялся, что машину унесет ветром, а гараж был занять ее собственным авто". Свободное место нашлось только на кухне. Этот пост набрал уже сотни комментариев, в основном в виде смеющихся до слез смайликов.

Напомним, ранее ураган "Дориан" обрушился на Багамы, разрушил или повредил около 13 тысяч строений, обширные территории оказались затоплены. По данным местных властей, жертвами стихии стали как минимум 20 человек. Власти штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина эвакуировали тысячи людей. Ураган, вновь усилившийся до третьей категории, продолжает двигаться вдоль восточного побережья США с севера на юг со скоростью 11 км/ч. При этом максимальная скорость порывов ветра достигает 185 км/ч.

В мире США
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