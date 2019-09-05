АвтоВАЗ назвал цены на "драйверскую" Lada Granta

Lada Granta Drive Active доступна к заказу у дилеров АвтоВАЗа. Автомобиль стоит от 629 900 рублей. "Живые" продажи начнутся позже.

Новая, "почти спортивная" Granta, как ее назвали журналисты, представлена в двух комплектациях. Обе оснащаются 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 106 л.с. С механической коробкой передач автомобиль оценили в 629 900 рублей, с коробкой AMT - в 654 900 рублей.

В списке опций - кондиционер, подогрев передних кресел, электропривод и обогрев боковых зеркал, аудиосистема с четырьмя динамиками и две подушки безопасности.

Внешне Drive Active отличается от стандартного седана красными декоративными элементами аэродинамическим обвесом (бамперы, обтекатели порога и спойлер на багажнике) и 15-дюймовыми дисками с черным глянцем и алмазной полировкой. В салоне используются анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой. Здесь также ярко красные акценты (например, отстрочка в оплетке руля и рукоятки МКПП) и соответствующая подсветка панели приборов. Кроме того, машина получила подвеску спортивного типа.

При этом заказать автомобиль можно в восьми цветах кузова.

Напомним, семейство моделей Granta состоит из седана, лифтбека, хэтчбека и универсала. Моторная гамма представлена бензиновыми двигателями объёмом 1.6 литра мощностью 87, 98 и 106 л.с. Цена - от 444 900 рублей.