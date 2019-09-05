Черчесов: Игра с Шотландией будет за шесть очков

Встреча отбора на Евро-2020 состоится в пятницу в 21:45 по московскому времени в Глазго. Станислав Черчесов рассказал о готовности команды. "У нас было несколько дней, чтобы оценить ситуацию. Уже вчера состояние было хорошим, сегодня провели предыгровую тренировку. Все идет своим чередом. Главное - нет болячек и травм, все готовятся к игре", - сказал он.

Также главный тренер российской команды рассказал о шансах новичков - Зелимхана Бакаева и Николая Комличенко - выйти на поле. По словам Черчесова, игроки осваиваются в команде, но пока трудно сказать выйдут ли они на поле в пятницу.

Также главный тренер сборной России отметил, что команду ждет непростой матч. "Прекрасно понимаем, кто соперник, внимательно смотрим на турнирную таблицу. Завтра игра за шесть очков. Но как бы игра ни сложилась, впереди еще пять матчей, можно набрать 15 очков. Не хотели бы заниматься математикой, завтра у обеих команд равные шансы", - сказал он.