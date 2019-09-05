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05.09.2019 17:59
Рубрика: Спорт

Черчесов: Игра с Шотландией будет за шесть очков

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне игры против команды Шотландии отметил, что у футболистов нет проблем со здоровьем, а также сказал, что предстоящий матч будет непростым.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Встреча отбора на Евро-2020 состоится в пятницу в 21:45 по московскому времени в Глазго. Станислав Черчесов рассказал о готовности команды. "У нас было несколько дней, чтобы оценить ситуацию. Уже вчера состояние было хорошим, сегодня провели предыгровую тренировку. Все идет своим чередом. Главное - нет болячек и травм, все готовятся к игре", - сказал он.

Назначены судьи на матч Шотландия - Россия

Также главный тренер российской команды рассказал о шансах новичков - Зелимхана Бакаева и Николая Комличенко - выйти на поле. По словам Черчесова, игроки осваиваются в команде, но пока трудно сказать выйдут ли они на поле в пятницу.

Также главный тренер сборной России отметил, что команду ждет непростой матч. "Прекрасно понимаем, кто соперник, внимательно смотрим на турнирную таблицу. Завтра игра за шесть очков. Но как бы игра ни сложилась, впереди еще пять матчей, можно набрать 15 очков. Не хотели бы заниматься математикой, завтра у обеих команд равные шансы", - сказал он.

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