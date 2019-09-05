Главные новинки грузового автосалона Comtrans-2019

В Москве в эти дни проходит Международная выставка коммерческого транспорта Comtrans-2019. Свои модели представляют крупнейшие зарубежные и отечественные автопроизводители. "Российская газета" выбрала самые интересные новинки мотор-шоу.

Новая "ГАЗель NN"

Неожиданно для публики Горьковский автозавод представил "ГАЗель" нового поколения. Модель получила название "ГАЗель NN" в честь "Нижнего Новгорода", но есть ещё один вариант - New Next. Производство "ГАЗели NN" намечено на конец 2020 года, на дорогах мы её сможем увидеть только в начале 2021 года. "ГАЗель NN" подорожает примерно на 100 000 рублей. С учетом полученных новшеств доплата кажется адекватной. Автомобиль обзавелся новой платформой, свеже передней частью кузова и полностью другим салоном.

Прежде всего визуальное отличие - иной формы капот и решетка радиатора, линзованная оптика, раздутый бампер. Внутри теперь дурая передняя панель, комфортное водительское сиденье с 20 видами регулировок, руль обзавёлся кожаной оплёткой и обогревом, круиз-контролем, набором подрулевых переключателей и кнопками доступна к функциям ADAS. Появились 9-дюймовая мультимедийная система, современный щиток приборов, подушки безопасности, камеры кругового обзора. Приборная панель имеет 8 разъёмов USB, выход зарядного устройства на 220B, различные ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканчиков кофе и бутылок с водой.

Под капотом представленного концепта новой "ГАЗели" расположился двухлитровый турбодизель Volkswagen. Мощность мотора составляет 136 л.с., крутящий момент 340 Нм, максимальная скорость ограничена 130 км/ч. Двигатель агрегатирован с 6-ступенчатой "газовской" механической коробкой передач с тросиковым приводом (управление "джойстиком"). В линейку силовых агрегатов также войдут бензиновый УМЗ Evotech и китайский турбодизель Huadong (Cummins). По коробкам изучается вопрос с "автоматом", но не исключено появление своего собственного "робота".

Стоит отметить, что на платформе "ГАЗели NN" в перспективе будет разработана более широкая, нежели на платформе "ГАЗели Next", модельная линейка легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесным базами и вариантами спецтехники.

Новый бескапотный "Урал"

Спустя долгий период затишья в бескапотной гамме дорожных грузовиков "Урал" показал новую модель с кабиной от Iveco серии TurboTech. Неполноприводный грузовик с колёсной формулой 6х4 отличается передком, оформленный в новом стиле, но при этом силовой каркас и штампованные панели трогать не стали. Хотя в качестве "доноров" рассматривались немецкая и китайская кабины. Предположительно, салон "бескапотника" должен получить полностью новый интерьер. Проверить это на выставке не удалось, прототип стоял с затонированными стёклами и закрытыми дверями.

Бескапотный "Урал" обладает новым шасси с современной архитектурой, она заимствована у капотного "Урал Next 6х4", но с поправкой на компоновку. Грузовик оснащается российскими рядными моторами ЯМЗ-536 мощностью 328 л.с. и ЯМЗ-653 мощностью 420 л.с., работающими в паре с 9- и 16- ступенчатыми КП. Ёмкость топливных баков - 350 литров. Грузоподъёмность самосвала составляет 16,1 т. и 21,5 т, при снаряжённой массе 11 350 кг и 13 500 кг, полная масса 27,5 т и 35 т, объём платформы до 16 м3.

Выпуск нового семейства дорожных (неполноприводных) грузовиков начнётся во втором полугодии 2020 года. Сейчас "бескапотник" проходит испытания. Ценник обещают сделать конкурентоспособным - от 4 300 000 рублей. Гарантия составит 36 месяцев или 150 000 км, межсервисный интервал обещают до 20 000 км.

Серийный КамАЗ-54901

Два года назад на Comtrans состоялась премьера прототипа премиального грузовика КамАЗ-54901 с кабиной поколения К5. Наконец, в нынешнем году Камский автозавод "выкатил" уже серийную версию -54901-го. Причём помимо грузовика с колёсной формулой 6х2, на "камазовском" стенде выставили три экземпляра "4х2" окрашенные в цвета российского триколора.

Модель построена на основе каркаса Mercedes-Benz Actros четвертого поколения. Принципиально новая кабина КамАЗа-54901 унифицирована с немецким "донором" по большей части внутренних и наружных локализованных деталей, но у российской кабины полностью оригинальное оформление передней части и своё внутреннее убранство. На первых парах магистральный тягач КамАЗ-54901 будет локализован на 80-85%. К слову, в мае состоялся запуск нового завода кабин Daimler KAMAZ RUS". На предприятии по полному циклу планируется выпускать до 50 тысяч кабин в год, большую часть которых используют для -54901-го, часть - для "Актроса".

Кабина К5 стала самой большой и просторной в истории КамАЗа. Длина, ширина, высота "магистральника" составляют 6250, 2550 и 3980 мм соответственно. Снаряженная масса - 8000-8600 кг (в зависимости от исполнения), полная масса автопоезда с полуприцепом - 44 000 кг.

Вход в кабину ведут 4 ступени, верхние три закрываются дверью, что защищает их от грязи и воды. Расстояние в кабине от пола до потолка - 1980 мм, в результате внутри кабины получился ровный пол без моторного тоннеля. В салоне справа от водителя располагается штатная 10-дюймовая мультимедийная система с тачскрином. На полу отсутствует рычаг КПП - автомобиль оснащен автоматизированной трансмиссией, управление режимами движения осуществляется с правого подрулевого джойстика, двигатель запускается кнопкой. Кресло водителя установлено на пневмоподушке и имеет широкий диапазон регулировок. В кабине предусмотрено два спальника и множество ниш для хранения: три закрывающихся ящика и две открытые полки под потолком, а также отсеки для вещей по обеим сторонам спальника и под ним.

Рама тягача выполнена из легких высокопрочных сталей, передняя ось - с увеличенной нагрузкой до 9 тонн и необслуживаемой ступичной частью, установлены экономичные и "тихие" гипоидные мосты с передаточным отношением от 2,5 до 3,07, увеличена и ёмкость топливных баков - один бак на 800 литров (либо 2 бака на 1400 литров).

Вместе с новой кабиной КамАЗ следующей генерации получил новый рядный 6-цилиндровый двигатель Р6 проекта "Тибет". 12-литровый турбодизель КамАЗ-Р6 создавался в сотрудничестве с немецко-швейцарской компанией Liebherr. Заявленный ресурс силового агрегата равен 1,5 млн км при межсервисном интервале 150 000 км. Двигатель способен выдавать от 400 до 550 л.с. Максимальную мощность мотор развивает при 1900 об/мин, крутящий момент составляет 2060 Нм при 1300 об/мин. Мотор агрегатирован с немецкой (локализованной в России) роботизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon. В планах также рассматривается возможность установки и механической коробки передач.

Стоимость новинки - 6 436 000 рублей. Важно, что в ценник входит 3-летний сервисный контракт, покрывающий гарантийный период. Для сравнения за 7 млн рублей рынок предлагает новую Scania или Mercedes-Benz Actros в "базе". В начальное же в оснащение -54901-го заявлены система экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, ограничитель максимальной скорости (функцию устройства выполняет адаптационный блок совместно с электронным блоком управления двигателем), система стабилизации ESP. За доплату доступны: предпусковой подогреватель двигателя, автономный отопитель и кондиционер (с хладагентом R134A).

Всего до конца 2019 года КамАЗ должен собрать 100 товарных экземпляров своей перспективной модели. По планам, уже со следующего года автозавод выйдет на запланированные производственные мощности. Пока до декабря текущего года машины будут проходить опытную эксплуатацию в транспортных компаниях, соответственно продажи стартуют только после завершения тестов.

МАЗ-5440М9

Фото: Валерий Карташов

Минский автомобильный завод скромно продемонстрировал седельный тягач совершенно нового поколения МАЗ-5440М9. Первый прототип 5440M9 впервые дебютировал в 2014 году в честь 70-летие завода.

Кабина грузовика с колесной формулой 4x2 по каркасу идентична старой кабине серии 5440. Несмотря на то, что свой путь кабина берёт с конца 90-х годов, она отличается оригинальными наружными панелями с полностью новым стилем. Салон здесь "скроен" с нуля - передняя панель эргономична, появились новая комбинация приборов, два увеличенных спальных места, полки, два багажных отсека по 200 литров каждый.

На самом деле интерьер схож с "аксоровским", да и в целом грузовик по всем параметрам проигрывает вышеописанному "камазовскому" конкуренту. Что уж тут говорить, если МАЗ-5440M9 оснащён двигателем, коробкой и задним мостом от Mercedes-Benz.

Белорусы собирают свою новую модель исключительно штучно, по предзаказам. На сегодняшний день "мазовцы" выпустили шесть экземпляров "евротягачей" и все они переданы транспортной компании "БелГрузМагистраль" из Минска. Что же касается цены, то представленный на выставке образец стоит 6,2 млн рублей, прайс на максимально оснащённый грузовик составляет 6,5 млн рублей.

Volvo Vera

Фото: Валерий Карташов

На "Комтрансе" не обошлось без концептуального транспорта. Volvo Trucks презентовала беспилотную модель будущего Vera. Шведский грузовик работает на электрической тяге и не имеет кабину для водителя. Интересно, что дизайн концепт-кара Vera схож с немецким Steinwinter Supercargo 1983 года постройки.

В Volvo отмечают, что Vera предназначена исключительно для эксплуатации "на относительно короткие расстояния". Ведь аккумулятор и трансмиссия здесь заимствованы от серийных электрогрузовиков Volvo FL и FE.

Автономности хватает лишь на 100 км, энерговооружённость батарей 200 КВ/ч, время подзарядки 30 минут. Беспилотный тягач Vera способен развивать 40 км/ч, грузоподъёмность 32 тонны.