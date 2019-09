Итальянское трио Il Volo даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Концерт трио Il Volo (Италия), 11 сентября - Ледовый дворец, Санкт-Петербург; 12 сентября - Государственный Кремлевский Дворец, Москва.

Редко какие ансамбли, в чей репертуар входят оперные произведения и не самые известные песни из золотого фонда современной поп-музыки, аранжированные "под классику", способны собирать стадионы и большие крытые спортивные арены. У кроссовер-трио Il Volo из Италии это получается! Экс-конкурсанты "Евровидения" (где эти темноволосые красавцы с хорошими манерами смотрелись "белой вороной" на фоне разукрашенной эстрады и исполнителей, не всегда попадающих в ноты), участники недавнего конкурса "Сан-Ремо"-2019 (заняли второе место), в марте они спели и в Большом театре. Пока - на церемонии вручения наград международной премии в области классического искусства BraVo. А теперь Il Volo приезжают в Россию уже с полновесными гастролями.

Первые слова-впечатления, которые приходят на ум на их концертах: "красиво" и "романтично". Три молодых обаятельных итальянских тенора, поющих напевно, драматично, в лучших традициях итальянской оперы и неаполитанской песни, - женщины на их концертах стараются занять все первые места. Нынешний мировой тур приурочен к выходу нового альбома Musica.

На диске собраны стандарты мировой классики, трибьюты любимым артистам и три прежде не издававшихся композиции: Fino a Quando Fa Bene, Vicinissimo и Musica Che Resta. Все они спеты на итальянском, который благодаря благозвучности и обилию гласных не зря называют "главным языком любви" еще со времен Шекспира. Но в туре прозвучат и песни на английском: в основном из репертуара мировых звезд, теперь адаптированные под каноны неаполитанской песни - размашистой, чувственной и несмотря на порой появляющуюся грусть - неизменно праздничной и патетичной.

Кавер-версий ожидается много. Самые известные из них: Il Mondo Джимми Монтаны, "Мария" Леонарда Бернстайна, Libertango Астора Пьяцоллы и People Барбры Стрейзанд. Есть и актуальные хиты - Mi Mancherai Джоша Горбана, She is always a woman Билли Джоэла и Nel Blu Dipinto Di Blu (больше известная как Volare) из репертуара их старшего друга и учителя Лучано Паваротти. Все они, как правило, сыграны под аккомпанемент большого симфонического оркестра. А Ancora Эдуардо де Крещенцо - еще и c джазовым ансамблем. Под нее солисты обычно выходят петь в зал и танцуют с женщинами, которые сразу протягивают им программки или платочки для автографа. Спускаться в зал парни не опасаются: ходят по нему свободно и дружелюбно, а не как, скажем, Филипп Киркоров, предпочитающий если и ходить среди зрителей, то с телохранителями...

При этом Il Volo еще и отличные психологи. Они точно чувствуют момент (поскольку не все их слушатели пока научились любить оперу в таких больших количествах), когда зал может немного устать, и тогда переключают эмоции и стилистику. А после исполнения хитов снова возвращаются к классике.

Вот так и начинают прислушиваться к этой музыке те, кто раньше ею не интересовался.